☁️
Tiranë 14°C · Vranët 14 May 2026
S&P 500 7,444 ▲0.58%
DOW 49,693 ▼0.14%
NASDAQ 26,402 ▲1.2%
NAFTA 100.90 ▼0.12%
ARI 4,707 ▲0.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $79,415 ▼ -1.54% ETH $2,260 ▼ -0.97% XRP $1.4219 ▼ -1.22% SOL $91.2000 ▼ -3.65%
S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 100.90 ▼0.12 % ARI 4,707 ▲0.01 % S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 100.90 ▼0.12 % ARI 4,707 ▲0.01 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
14 May 2026
Breaking
Manchester City nuk fal, Palace e dorëzuar sbën rezistencë dhe mban garën e titullit ende të hapur (RENDITJA) Alaves pret kampionët me nderime, por “nderin” ia bën Barcelona në fushë! Sevilla dhe Espanyol qetësohen, rrezikon Muriqi! Getafe drejt Europës Konjufca: Rrëzimi i aktakuzës së Speciales do të ishte fitore për Kosovën Raporti i Ombudsmanit: Gjykatat prijnë në shkeljen e të drejtave Gjini: Haradinaj fillimisht kërkoi të renditej i fundit në listë
Menu
Premier League

Manchester City nuk fal, Palace e dorëzuar sbën rezistencë dhe mban garën e titullit ende të hapur (RENDITJA)

· 2 min lexim

Manchester City nuk dorezohet per titullin dhe arriti nje fitore bindëse 3–0 ndaj Crystal Palace në një ndeshje ku dominimi i skuadrës së Pep Guardiolës ishte i qartë nga fillimi deri në fund. Kjo ishte një ndeshje e mbetur në kalendarin dhe vjen në një moment vendimtar të sezonit, me vetëm edhe dy xhiro të mbetura deri në përfundim të kampionatit.

City e nisi ndeshjen me intensitet të lartë dhe kontroll të plotë të posedimit, duke e shtyrë Crystal Palace në fazë mbrojtëse të vazhdueshme. Goli i parë erdhi në minutën e 32-të, kur Antoine Semenyo finalizoi një aksion të rrjedhshëm brenda zonës me një goditje precize në cepin e poshtëm të portës për 1–0.

Në pjesën e dytë, Manchester City e rriti presionin dhe vazhdoi të krijojë raste të shumta. Në minutën e 40-të, Omar Marmoush dyfishoi avantazhin pas një goditjeje të devijuar brenda zonës, duke e lënë portierin pa mundësi reagimi për 2–0. Crystal Palace tentoi të reagojë me disa dalje të shpejta dhe goditje nga distanca, por pa arritur të rrezikojë seriozisht rezultatin.

Pika kulmore e ndeshjes erdhi në minutën e 84-t, kur pas një përplasjeje dhe rrëmuje brenda zonës, Rayan Cherki asistoi për Savinho, i cili e mbylli ndeshjen me golin e tretë për 3–0, duke vulosur fitoren e Cityt. Me këtë triumf, Manchester City siguron tri pikë shumë të rëndësishme në garën për titull.

Diferenca me Arsenalit mbetet e ngushtë, dhe gara për kreun po bëhet gjithnjë e më e ashpër. Me vetëm dy javfe të mbetura deri në fund të sezonit, çdo pikë ka peshë vendimtare dhe presioni në krye të tabelës po rritet ndjeshëm. Fitorja e sotme e mban Manchester Cityn fuqishëm në garë, duke e bërë përfundimin e kampionatit një nga më të nxehtit e viteve të fundit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu