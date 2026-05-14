Manchester City vazhdon presionin ndaj Arsenalit
Manchester City mbetet në garën për në Premier League: në ndeshjen e riprogramuar të javës së 31-të, skuadra e Pep Guardiolës mposhti Crystal Palace 3-0 për t’u afruar dy pikësh me liderët e ligës, Arsenalin.
Në Etihad, vendasit shënuan dy gola në pjesën e parë në një kohëzgjatje prej tetë minutash: Semenyo hapi serinë e golave në minutën e 32-të me një asist të Foden, më pas anglezi e përsëriti të njëjtën gjë në minutën e 40-të, duke krijuar golin e dytë të Marmoush. Savinho vulosi golin e tretë në minutën e 84-të.
Me këtë fitore formacioni i Guardiolës ngjitet në kuotën e 77 pikëve në renditje. Arsenali mbetet në krye të tabelës me 79 pikë, është dy pikë përpara Guardiolës me të njëjtin numër ndeshjesh dhe dy javë të mbetura.
