“Marrëdhëniet me Italinë në një fazë të re”, Rama: Me qeverinë e Melonit bashkëpunim i strukturuar
Kryeministri Edi Rama tha në podcastin e tij Flasim tha se bashkëpunimi me Italinë ka hyrë në një fazë të re. Rama u shpreh se Italia ka qenë gjithmonë
Sipas materialit burimor, rama u shpreh se Italia ka qenë gjithmonë pranë Shqipërisë, pa dallim qeverish, duke ofruar mbështetje dhe ndihmë, por me qeverinë aktuale bashkëpunimi ka arritur një nivel më të lartë. Zhvillimi po ndiqet në jetën politike të vendit për shkak të ndikimit që mund të ketë në debatet publike, në institucionet dhe në klimën politike.
Në vijim të raportimit, theksohet se “Italia ka qenë gjithmonë pranë Shqipërisë pa dallim, të gjitha qeveritë italiane kanë qenë të atshme dhe të vëmendshme për të mbështetur Shqipërinë dhe ndihmuar, por me qeverinë aktuale gjërat kanë shkuar në një tjetër nivel. Po ashtu, artikulli shton se ai nënvizoi se ky bashkëpunim nuk është thjesht politik, por mbështetet në projekte konkrete që lidhen si me zhvillimin, ashtu edhe me sigurinë..
Në përmbledhje, materiali e vendos theksin te pasojat dhe reagimet që lidhen me këtë çështje, duke nënvizuar se “Firmosja e marrëveshjes strategjike mes dy qeverive në takimin e fundit në Romë u cilësua nga Rama si pasqyra më kuptimplote e fazës së re të marrëdhënieve, duke e konsideruar një hap të rëndësishëm për konsolidimin e partneritetit strategjik”, – tha Rama..
Burimi: Euronews Albania
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.