Tiranë 19°C · Kthjellët 03 May 2026
03 May 2026
Politika

Marrëveshja Fincantieri-Kayo për prodhimet ushtarake në Pashaliman, Rama: 400 vende të reja pune

Firmosja e marrëveshjes mes kompanisë italiane Fincantieri dhe kompanisë KAYO, për ndërtimin e anijeve luftarake në Shqipëri, jo vetëm do të shërbejë për rritjen e kapaciteteve ushtarake të vendit, por do të jetë edh enjë front i ri punësimi.

Në pocastin “Flasim”, kryeministri Edi Rama tha se do të hapen rreth 400 vende të reja puna të mirë paguara. Sipas kryeministrit, kjo do të jetë një perspektivë konkrete veçanërisht për nxënësit e shkollës profesionale industriale të Vlorës që do të ftohen të bëhen pjesë e programeve të trajnimit.

“Një moment i rëndësishëm i javës ishte hapja e një rruge tjetër në drejtim të rritjes së kapaciteteve tona ushtarake dhe repozicionit të Shqipërisë në rrjetin e industrisë ushtarake ku deri para pak kohësh ishim krejt inekzistentë, firmosëm marrëveshjen me kompaninë italiane Fincantieri dhe kompanisë sonë publike KAYO për prodhimin e mjeteve detare në Shqipëri në kantierin e Pashalimanit qoftë në funksion të FA edhe për forcat aleate. Ky është një front i ri punësimi me rreth 400 vende të reja pune të mirë paguar në fazën e parë, një perspektivë konkrete për të rinjtë dhe të rejat, duke filluar nga nxënësit e shkollës profesionale industriale të Vlorës të cilët do të ftohen të bëhen pjesë e programeve të trajnimit për t’u punësuar në kompaninë e përbashkët që lind nga kjo marrëveshje”, tha Rama.

