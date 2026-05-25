Mashtrimet me subvencionet bujqësore të BE-së, arrestohen 20 persona në Kretë
Policia greke arrestoi 20 persona në ishullin e Kretës të hënën, duke thënë se kishin shkatërruar një bandë kriminale të dyshuar për mashtrim me subvencionet bujqësore të Bashkimit Evropian.
Midis udhëheqësve të dyshuar të grupit ishin dy kontabilistë dhe punonjës shtetërorë që ndihmonin fermerët të dorëzonin aplikime për të marrë fonde bujqësore të BE-së bazuar në deklarime të rreme të tokës bujqësore.
Policia njoftoi se që nga fillimi i funksionimit në vitin 2019, të ardhurat e paligjshme të rrjetit tejkaluan 3 milionë euro.
Arrestimet e së hënës janë të fundit në një seri rastesh lokale të lidhura me një hetim më të gjerë nga Zyra e Prokurorit Publik Europian për krime të dyshuara në Greqi kundër interesave financiare të bllokut.
Vitin e kaluar, prokurorët evropianë akuzuan dhjetëra blegtorë grekë për falsifikim të pronësisë së kullotave për të kërkuar miliona euro subvencione të BE-së, me ndihmën e supozuar të punonjësve shtetërorë dhe politikanëve konservatorë.
Skandali ka shkaktuar trazira politike në Greqi, duke shkaktuar hetime parlamentare si dhe dorëheqjet e ministrave dhe thirrjet për zgjedhje të parakohshme nga partitë e opozitës.
Me kërkesë të kryeprokurorit evropian, parlamenti votoi në prill për të hequr imunitetin parlamentar të 13 ligjvënësve nga partia në pushtet Demokracia e Re, në mënyrë që ata të mund të hetohen për rolin e tyre të dyshuar në raste të ndara.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis u kërkoi prokurorëve të BE-së të vendosin shpejt nëse do të padisin ligjvënësit, ndërsa ai kërkon të ndalojë pasojat politike të hetimit para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare që do të mbahen në pranverën e vitit 2027.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.