☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 08 April 2026
S&P 500 6,617 ▲0.08%
DOW 46,584 ▼0.18%
NASDAQ 22,018 ▲0.1%
NAFTA 93.73 ▼17.02%
ARI 4,813 ▲2.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
₿ CRYPTO
BTC $71,635 ▲ +4.74% ETH $2,247 ▲ +7.52% XRP $1.3763 ▲ +5.35% SOL $84.4600 ▲ +6.47%
08 Apr 2026
Breaking
Nënshkruhen marrëveshjet për projektin “Korpusi i Institucioneve të Pavarura” Mbi 100 sportistë pjesëmarrës në turneun kombëtar për personat me aftësi të kufizuara intelektuale Duka në ceremoninë përmbyllëse të “AF Triumph Cup Events”, festën e futbollit për të rinjtë Luftëtari shkarkon Bledar Devollin pas humbjes me Besën, zgjedh Neritan Novin trajner të ri Neuer “X- factor”, portieri shkëlqen edhe një herë në “Bernabeu”: 40 vjeç, por jam ende këtu!
Menu
Sporti

Mbi 100 sportistë pjesëmarrës në turneun kombëtar për personat me aftësi të kufizuara intelektuale

· 2 min lexim

Mbi 100 sportistë nga qytete të ndryshme të vendit morën pjesë në Turneun Kombëtar të Atletikës dhe Ping-Pongut për personat me aftësi të kufizuara intelektuale, një aktivitet që synon promovimin e sportit gjithëpërfshirës dhe barazisë në shoqëri.

Turneu u zhvillua në një atmosferë bashkëpunimi dhe respekti, ku pjesëmarrësit garuan duke dëshmuar rëndësinë e përfshirjes dhe fuqinë që sporti ka në tejkalimin e kufijve socialë dhe fizikë.

Aktiviteti u organizua nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Turizmit dhe Sporteve dhe Bashkisë Tiranë.

Në këtë aktivitet ishin të pranishëm presidenti i KOKSH, Fidel Ylli, sekretari i Përgjithshëm i KOKSH, Gerti Shima, drejtori i Drejtorisë së Sportit në Bashkinë e Tiranës dhe këshilltar i Bordit, Roland Hysi, drejtoresha Kombëtare e Special Olympics Albania, Sara Bala, Presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës, Izmir Smajlaj, presidenti i Federatës së Ping Pongut, Krenar Dila, si edhe shumë të ftuar të tjerë, të cilët vlerësuan rëndësinë e nismave të tilla për zhvillimin e sportit dhe rritjen e ndërgjegjësimit publik.

Turneu u zhvillua në kuadër të 2 prillit Ditës Ndërkombëtare për Ndërgjegjësimin për Autizmin, 6 prillit Ditës Ndërkombëtare të Sportit për Zhvillim dhe Paqe, si dhe Muajit të Ndërgjegjësimit për Autizmin.

Organizatorët e konsideruan këtë aktivitet si një hap të rëndësishëm në përgatitjen e sportistëve për aktivitetet ndërkombëtare, përfshirë Lojërat Olimpike Speciale Botërore 2027, si dhe si një mundësi për të promovuar historitë frymëzuese të sportistëve pjesëmarrës.

/gj.m/j.p/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu