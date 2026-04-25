Gjermania vendos: Trupat ushtarake mbeten në Kosovë, stabiliteti i rëndësishëm edhe për ne Rasti Banjska, Kearns: Tani të dënohen "drejtuesit kryesorë", janë brenda qeverisë së Serbisë Lushaku reagon pas video-adresimit të Kurtit: A e patë kush po i do zgjedhjet? ​AGK, IKD, Fol dhe Kusari kritikojnë VV-në për zgjedhjen e bordit të RTK-së dhe KPM-së Elbasan, rritet kërkesa për ndihmë juridike falas, plot 285 raste në një vit
Kronika

Mbi 840 mijë njerëz humbasin jetën çdo vit nga stresi dhe kushtet e rënda të punës

Orët e gjata të punës, pasiguria në vendin e punës dhe ngacmimet po krijojnë një mjedis të rrezikshëm për shëndetin e punonjësve në mbarë botën.

Orët e gjata të punës, pasiguria në vendin e punës dhe ngacmimet po krijojnë një mjedis të rrezikshëm për shëndetin e punonjësve në mbarë botën. Një raport i ri nga Organizata Ndërkombëtare e Punës paralajmëron se më shumë se 840 mijë persona humbin jetën çdo vit nga probleme shëndetësore të lidhura me këta faktorë.

Sipas raportit, rreziqet psikosociale në punë lidhen kryesisht me sëmundjet kardiovaskulare dhe çrregullimet e shëndetit mendor, përfshirë edhe vetëvrasjen. Vetëm në Europë, këta faktorë shkaktojnë mbi 112 mijë vdekje në vit dhe humbje të konsiderueshme ekonomike.

Ekspertët theksojnë se këto kushte jo vetëm dëmtojnë shëndetin fizik dhe mendor, por ndikojnë edhe në produktivitet dhe zhvillimin ekonomik. Sipas OBSH, depresioni dhe ankthi çojnë në rreth 12 miliardë ditë pune të humbura çdo vit.

Raporti evidenton si faktorë kryesorë orët e gjata të punës, presionin në detyrë, mungesën e sigurisë, si dhe dhunën dhe ngacmimet në vendin e punës. Globalisht, rreth 35% e punonjësve punojnë më shumë se 48 orë në javë, ndërsa puna mbi 55 orë rrit ndjeshëm rrezikun për goditje në tru dhe sëmundje të zemrës.

Përveç ndikimit të drejtpërdrejtë, stresi në punë shpesh çon edhe në sjellje të dëmshme si duhanpirja, konsumimi i alkoolit dhe mungesa e aktivitetit fizik, duke përkeqësuar më tej shëndetin.

Organizata bën thirrje për masa konkrete, duke përfshirë menaxhimin e ngarkesës së punës, përmirësimin e kushteve në vendin e punës dhe ofrimin e mbështetjes për punonjësit, në mënyrë që të parandalohet një krizë në rritje e shëndetit në vendin e punës.

Lexo Gjithashtu