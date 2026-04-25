S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.88 ▼1.01 % ARI 4,725 ▲0.03 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.88 ▼1.01 % ARI 4,725 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
25 Apr 2026
Kosova

Lushaku reagon pas video-adresimit të Kurtit: A e patë kush po i do zgjedhjet?

· 2 min lexim

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Jehona Lushaku, ka deklaruar se kryeministri Albin Kurti “po na çon në zgjedhje”.

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Jehona Lushaku, ka deklaruar se kryeministri Albin Kurti “po na çon në zgjedhje”.

“A e patë kush po i don zgjedhjet? Ai që e nisi fushatën me video, me akuza e me shantazh”, ka shkruar Lushaku.

Deputetja vlerësoi se Kurti ka dështuar në qeverisje dhe se pushtetin që ia kanë dhënë qytetarët, po ua kthen në krizë.

“Pse, Albin?! Sepse qeverisja t’ka dështu. Sepse s’po din e s’po don me e zgjidh as çështjen e presidentit. Sepse për ty kompromisi është dobësi, jo demokraci.Krejt pushtetin ta kanë dhanë qytetarët, e sot po ua kthen me krizë”.

Sipas Lushakut, edhe çështja e presidentit po mbetet e pazgjidhur për shkak të mungesës së vullnetit për kompromis.

“Për president duhet kompromis, jo imponim. Në demokraci nuk vendos një njeri, por marrëveshja”, ka theksuar ajo.

Lushaku shkruan se Kurti po synon zgjedhje për të shmangur përgjegjësinë dhe për të mbuluar dështimet me fushatë.

