Mbretëria e Bashkuar: Po planifikojmë një koalicion për të siguruar kalimin në Ngushticën e Hormuzit
Mbretëria e Bashkuar ka reaguar lidhur me deklaratat e presidentit të SHBA-së, Donald Trump i cili u shpreh se Anglia dhe dhe vende të tjera do të dërgojnë anije minapastruese në Ngushticën e Hormuzit.
Një zëdhënës i qeverisë britanike ka thënë se Britania po përpiqet të bashkojë një koalicion të gjerë me Francën dhe të tjerët për të siguruar kalimin nëpër kanalin ujor.
“Ne vazhdojmë të mbështesim lirinë e lundrimit dhe hapjen e Ngushticës së Hormuzit, e cila është urgjentisht e nevojshme për të mbështetur ekonominë globale dhe koston e jetesës në atdhe”, tha zëdhënësi për CNN.
Sipas tij, Ngushtica e Hormuzit nuk duhet t’i nënshtrohet kalimit me pagesë.
“Ne po punojmë urgjentisht me Francën dhe partnerë të tjerë për të krijuar një koalicion të gjerë për të mbrojtur lirinë e lundrimit”, tha ai.
Muajin e kaluar, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, tha se sistemet britanike të gjuetisë së minave janë tashmë në rajon.
Komenti i Trumpit në lidhje me anijet britanike të minapastrimit në ngushticë erdhi menjëherë pasi ai njoftoi se Marina Amerikane do të fillonte bllokimin e rrugës ujore.
