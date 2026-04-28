Mbrojtja e Veliajt kërkon verifikim të provave digjitale dhe heqjen e barrierave në seancë
Avokati i kryebashkiakut të Tiranës, Plarent Ndreca, reagoi më 27 prill pas seancës së fundit gjyqësore, duke ngritur shqetësime për mënyrën se si po zhvillohet procesi ndaj Erion Veliajt dhe për qendrueshmërinë e procedurave në tërësi.
Mbrojtja thotë se i janë dorëzuar 35 fashikuj me prova digjitale (CD/USB) që, pavarësisht vendimit të gjykatës, nuk janë hapur dhe nuk i janë vlerësuar; këto të dhëna, sipas mbrojtjes, nuk i janë bërë kurrë të disponueshme palës mbrojtëse, prandaj Veliaj nuk ka pasur mundësi t’i shqyrtojë, sipas TV Klan. Ndreca akuzon gjithashtu gjykatën se nuk pranonte të verifikonte gjendjen e provave në seancë dhe i konsideronte afatet e shqyrtimit të ezauruara.
Ai e përshkroi situatën si të papranueshme dhe kundërshtoi pranimin e gjykimit të shkurtuar për disa të pandehur, ndërkohë që një pjesë e provave mbeten të pazbuluara. Një tjetër shqetësim i mbrojtjes ishte refuzimi për transmetim të seancave dhe mospranimi i kërkesës që Veliaj të mos qëndrojë në kafazin prej xhami gjatë gjykimit, çka sipas avokatit cenon dinjitetin dhe barazinë e palëve. Mbrojtja deklaroi se do të përdorë të gjitha mjetet ligjore për të rikthyer procesin në përputhje me Kushtetutën dhe standardet evropiane.
Ndreca paralajmëroi se mungesa e verifikimit të provave dhe shmangia e shqyrtimit të argumenteve rrezikon besueshmërinë e procesit dhe i lë palët pa mundësi për një mbrojtje të plotë; raporton TV Klan. Ai tha se kjo nuk do t’i demoralizojë, por do të rrisë përpjekjen e mbrojtjes për të kërkuar përgjegjësi përmes rrugëve ligjore.
