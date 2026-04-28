☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 100.31 ▲4.09%
ARI 4,612 ▼1.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $76,416 ▼ -1.82% ETH $2,278 ▼ -1.84% XRP $1.3875 ▼ -1.88% SOL $83.6900 ▼ -1.81%
S&P 500 7,174 ▲0.12 % DOW 49,168 ▼0.13 % NASDAQ 24,887 ▲0.2 % NAFTA 100.31 ▲4.09 % ARI 4,612 ▼1.74 % S&P 500 7,174 ▲0.12 % DOW 49,168 ▼0.13 % NASDAQ 24,887 ▲0.2 % NAFTA 100.31 ▲4.09 % ARI 4,612 ▼1.74 %
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
28 Apr 2026
Breaking
Menu
Kronika

Mbrojtja e Veliajt kërkon verifikim të provave digjitale dhe heqjen e barrierave në seancë

· 2 min lexim

Avokati i kryebashkiakut të Tiranës, Plarent Ndreca, reagoi më 27 prill pas seancës së fundit gjyqësore, duke ngritur shqetësime për mënyrën se si po zhvillohet procesi ndaj Erion Veliajt dhe për qendrueshmërinë e procedurave në tërësi.

Mbrojtja thotë se i janë dorëzuar 35 fashikuj me prova digjitale (CD/USB) që, pavarësisht vendimit të gjykatës, nuk janë hapur dhe nuk i janë vlerësuar; këto të dhëna, sipas mbrojtjes, nuk i janë bërë kurrë të disponueshme palës mbrojtëse, prandaj Veliaj nuk ka pasur mundësi t’i shqyrtojë, sipas TV Klan. Ndreca akuzon gjithashtu gjykatën se nuk pranonte të verifikonte gjendjen e provave në seancë dhe i konsideronte afatet e shqyrtimit të ezauruara.

Ai e përshkroi situatën si të papranueshme dhe kundërshtoi pranimin e gjykimit të shkurtuar për disa të pandehur, ndërkohë që një pjesë e provave mbeten të pazbuluara. Një tjetër shqetësim i mbrojtjes ishte refuzimi për transmetim të seancave dhe mospranimi i kërkesës që Veliaj të mos qëndrojë në kafazin prej xhami gjatë gjykimit, çka sipas avokatit cenon dinjitetin dhe barazinë e palëve. Mbrojtja deklaroi se do të përdorë të gjitha mjetet ligjore për të rikthyer procesin në përputhje me Kushtetutën dhe standardet evropiane.

Ndreca paralajmëroi se mungesa e verifikimit të provave dhe shmangia e shqyrtimit të argumenteve rrezikon besueshmërinë e procesit dhe i lë palët pa mundësi për një mbrojtje të plotë; raporton TV Klan. Ai tha se kjo nuk do t’i demoralizojë, por do të rrisë përpjekjen e mbrojtjes për të kërkuar përgjegjësi përmes rrugëve ligjore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu