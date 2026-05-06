“Mbylle gojën, je jashtë Botërorit!” Mbrojtësi argjentinas nuk përmbahet ndaj Barella
Atmosfera para festës së titullit të Interit u ndez nga një episod provokues mes Alejandro Troilo dhe Nicolò Barella. Mbrojtësi argjentinas nuk i kurseu fjalët ndaj mesfushorit zikaltër, duke e ngacmuar: “Mbylle gojën, je jashtë Botërorit!”
Një deklaratë e fortë që lidhet me mungesën e Italisë në skenën më të madhe të futbollit, por që nuk mbeti pa jehonë. Barella dhe shokët e tij zgjodhën të mos përgjigjen me fjalë, por në mënyrën më të fortë të mundshme në fushë.
Reagimi i Interit, megjithatë, nuk ishte ai që pritej plotësisht në aspektin e dominimit, duke e bërë sfidën ndaj Parmës më të tensionuar se sa parashikohej. Episodi mes dy lojtarëve shtoi më shumë “zjarr” në një mbrëmje që duhej të ishte thjesht festë.
Në fund të fundit, mbetet një tjetër dëshmi se rivaliteti dhe provokimet nuk mungojnë as në momentet e lavdisë.
