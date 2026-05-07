S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,588 ▼0.65%
NASDAQ 25,814 ▼0.1%
NAFTA 94.90 ▼0.19%
ARI 4,722 ▲0.59%
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
BTC $80,236 ▼ -1.41% ETH $2,302 ▼ -1.9% XRP $1.3947 ▼ -2.07% SOL $88.9300 ▲ +0.14%
Maqedonia

Me 64 vota “Për”, Kuvendi miratoi ligjin për Këshillin e Prokurorëve

· 1 min lexim

Kuvendi me 64 vota “pro”, 15 “kundër” dhe asnjë “abstenim”, miratoi Projektligjin për Këshillin e Prokurorëve Publikë.

Ky ligj është pjesë e Agjendës së Reformës dhe synon të forcojë pavarësinë, profesionalizmin dhe transparencën në sistemin e prokurorisë publike.

Ministria e Drejtësisë thekson se me zgjidhjen e re ligjore reformohet mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit, duke vendosur kritere të qarta për ekspertizë, përvojë dhe integritet, si dhe duke futur sistem të meritës në përzgjedhje, ngritje dhe përgjegjësi disiplinore të prokurorëve.

Sipas Ministrisë, rritet ndjeshëm edhe transparenca përmes publikimit të vendimeve dhe raporteve, mbajtjes së seancave publike dhe transmetimeve të drejtpërdrejta, ndërsa për herë të parë vendoset një sistem i qartë dy-nivelësh në procedurat disiplinore me mundësi për mbrojtje gjyqësore ndaj vendimeve të Këshillit.

Ligji, i cili u miratua tre muaj pas kalimit në Qeveri, është pjesë e Agjendës reformuese me afat të BE-së deri në dhjetor 2025, të cilin vendi nuk arriti ta përmbushë në kohë.

