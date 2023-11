Më plis në Gjermani! Shqipëria kualifikohet në Euro 2024, nis festa kuqezi

Sa i takon kronikës së ndeshjes, ishin moldavët që dhanë shkëndijen e parë të ndeshjes në minutën e 16-të me Nicolaescun, por Berisha priti mjaft mirë në pozicion. Tetë minuta më pas do të vinte edhe momenti vendimtar për kuqezinjtë, me Taulant Seferin që fitoi një 11-metërsh. Nga pika e bardhë u paraqit Sokol Cikalleshi që nuk gaboi dhe e dërgoi topin në rrjetë. Sakaq, katër minuta nga fundi, Bajrami tentoi nga distanca por portieri moldav priti në dy kohë.

Fraksioni i dytë nisi me një goditje të Seferit nga distanca, por sulmuesi nuk e gjeti kuadratin. Nga ana tjetër, Nicolaescu provoi një goditje të fortë, por Etrit Berisha priti mjaft mirë dhe largoi topin në këndore. Në minutat që pasuan, një mundësi e mirë u shfaq për Dakun dhe më pas për Asanin që tentoi nga një goditje dënimi. Megjithatë, në fund, moldavët barazuan me Baboglo, por që nuk prishën festën e Shqipërisë që mori pikën që duhej për t’u kualifikuar në Euro 2024.

“Këmba e artë” në atë ekzekutim fantastik të Cikalleshit ka çuar peshë zemrat e çdo shqiptari, duke na e bërë edhe njëherë të qartë se Euro 24 nuk është thjesht një ëndërr.

Në sheshin “Skënderbej” ne Tirane, goli i shënuar nga Cikalleshi është pritur me ovacione nga tifozat kuq e zi, të cilët ishin mbledhur ne kete mbremje per të ndjekin ndeshjen.