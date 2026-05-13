Mediat gjermane: Merkel konsiderohet si ndërmjetësja ideale për negociatat Rusi-Ukrainë

Ish-kancelarja gjermane Angela Merkel po konsiderohet të bëhet përfaqësuesja e Evropës për të ndërmjetësuar negociatat e marrëveshjes së paqes Rusi-Ukrainë.

Në qarqet politike, Merkel po përshkruhet si kandidatja më e mirë për rolin e ndërmjetëses, sepse ajo i njeh personalisht si Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy ashtu edhe Presidentin rus Vladimir Putin. Një faktor tjetër që po merret në konsideratë është fakti se ajo ka qenë jashtë zyrës për një kohë mjaft të gjatë.

Evropianët dhe gjermanët argumentojnë se Merkel ka besueshmëri në Evropë, ndryshe nga Schröder, dhe flet rrjedhshëm rusisht.

Zyra e ish-kancelarit tha se deri më tani nuk është marrë asnjë kërkesë zyrtare në lidhje me pjesëmarrjen e saj në negociata. Gjithashtu, nuk është përgjigjur nëse Merkel do të ishte e gatshme të merrte përsipër këtë rol në të ardhmen.

Vendet evropiane duan të marrin pjesë drejtpërdrejt në dialog me Moskën, duke marrë parasysh përvojën e mëparshme të ndërmjetësimit të SHBA-së.

Kryetari i Konferencës së Sigurisë së Mynihut, Wolfgang Ischinger, vuri në dukje se ndërmjetësi duhet të ketë mbështetje të gjerë në të gjithë BE-në. Marrëveshja e vendeve të Evropës Lindore dhe Baltike konsiderohet veçanërisht e rëndësishme në këtë çështje.

Më 9 maj, udhëheqësi rus tha se e konsideron ish-kancelarin gjerman Gerhard Schröder kandidatin më të mirë të BE-së për të marrë pjesë në negociatat e mundshme për t’i dhënë fund luftës.

Ideja u refuzua në Gjermani. Një zyrtar gjerman theksoi se kandidatura e Schröder si ndërmjetës midis BE-së dhe vendit agresor nuk po merret në konsideratë.

Të hënën, më 11 maj, raportet e medias thanë se Berlini po diskuton kandidaturën e Presidentit Frank-Walter Steinmeier si një negociator i mundshëm midis Evropës dhe Rusisë.

