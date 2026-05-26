Mediu: Nuk kam kryer asnjë shkelje të ligjit
Ish-ministri i Mbrojtjes, Fatmir Mediu vijon betejën në gjykatën e posacme sa i takon akuzës së SPAK për çështjen Gërdeci. Mbi të rëndon akuza për shpërdorim detyre në bashkëpunim.
Mediu pas përfundimit të seancës theksoi se ende nuk e ka të qartë se cila është shkelja ligjore që ai ka kryer.
Në gjykatën e posacme, Fatmir Mediu ka sqaruar se Ministri i Mbrojtjes ka funksion civil dhe nuk ka funksion ushtarak.
Po ashtu ai ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë lloj vendimmarrje për përcaktimin e Gërdecit për demontimin dhe çmilitarizimin e armëve.
Nga shpërthimi në Gërdec në mars të 2008 humbën jetën 26 persona dhe u plagosën qindra të tjerë.
