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Sporti

Merkato/ Interi akord me Romero-n, finalizon transferimin me Tottenham vetëm pas largimit të Pavard

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Pas sigurimit të firmës me John Stones, Inter-i ka vazhduar me punën për të përforcuar repartin mbrojtës.

Blerja kryesore e skuadrës zikaltër do të jetë “Cuti” Romero, i cili ka arritur një akord me ekipin në fjalë prej ditësh.

Mbrojtësi argjentinas nuk ka pretenduar një rrogë më lartë se ajo që përfiton në Londër dhe ka arritur në kohë rekord akordin me zikaltrit, të cilët do ta paguajnë rreth 6 milionë euro në sezon.

Në këtë drejtim pengesë nuk është bërëë as Tottenham. Klubi londinez heq dorë prej shërbimeve të mbrojtësit nëse merr në këmbim 40 mln euro.

Përpara se të finalizojë këtë goditje Inter po pret që Pavard të gjejë një ekip të ri.

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