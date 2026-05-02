02 May 2026
Meryl Streep: pse në fillim refuzoi rolin e Miranda Priestly në The Devil Wears Prada

· 2 min lexim

Meryl Streep tregon se përpara se të pranojë rolin e Miranda Priestly në filmin The Devil Wears Prada, ajo e refuzoi ofertën fillestare për t’u siguruar që do të shpërblehej siç e konsideronte të drejtë. Aktorja, e cila sapo kishte pasur role të rëndësishme në filma si The Choice of Sophie dhe The Deer Hunter, thotë se e lexoi skenarin dhe parashikoi suksesin e projektit, por vendosi të negociojë për kushtet financiare.

Gjatë një interviste në emisionin Today, ku ishte së bashku me bashkëaktorët nga vazhdimi i shumëpritur—Anne Hathaway, Emily Blunt dhe Stanley Tucci—Meryl Streep rrëfeu se në fillim i kishte thënë “jo” ofertës së parë dhe kërkoi rritje pagese; sipas TV Klan, ajo kujtoi se ishte 56 vjeç dhe se nuk kishte problem të tërhiqej nëse pagesa nuk do të rritej.

Vendimi i saj ishte strategjik: pas suksesit të filmit të vitit 2006, karriera e Streep mori një hov të ri dhe ajo vazhdoi të marrë role kryesore dhe çmime të rëndësishme, përfshirë një Oscar për filmin The Iron Lady. The Devil Wears Prada i dha gjithashtu më shumë ekspozim masiv, ndërsa më pas ajo shfaqej në hite si Mamma Mia! dhe It’s Complicated.

Intervista dhe rrëfimet mbi negociatat që çuan drejt pranimit të rolit janë përmendur edhe në dekumentimin mediatik të ngjarjes; raporton TV Klan se Streep vlerësoi skenarin dhe se vendimi për të kërkuar një pagesë më të lartë erdhi nga bindja se filmi do të kishte sukses.

Lexo Gjithashtu