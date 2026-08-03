Mes komenteve për pamjen e saj, Ariana Grande tërhiqet nga jeta publike
Ariana Grande ka vendosur të bëjë një pushim nga jeta publike sapo të përfundojë turneu i saj “Eternal Sunshine”, ndërsa vëmendja dhe komentet e vazhdueshme mbi shëndetin dhe pamjen e saj fizike janë shtuar ndjeshëm.
Sipas një përfaqësuesi të këngëtares, i cili foli për People, artistja 33-vjeçare do të largohet përkohësisht nga aktivitetet publike pasi të mbyllë koncertin e fundit të turneut në Londër më 1 shtator.
“Ariana mezi pret ta përfundojë turneun në mënyrën më të mirë, duke ruajtur shëndetin dhe mirëqenien e saj. Më pas do të marrë një pushim të merituar nga puna dhe paraqitjet publike, të cilat kanë sjellë një vëmendje dhe shqyrtim të pandërprerë ndaj saj”, tha përfaqësuesi.
Ai shtoi se turneu ka qenë një përvojë shumë e veçantë për këngëtaren dhe se ajo është mirënjohëse për mbështetjen e fansave.
Një burim pranë Grandes theksoi se koncertet e saj kërkojnë një angazhim të madh fizik.
“Ajo realizon një shfaqje shumë intensive, me shumë elementë atletikë, dhe performon çdo natë në nivel të lartë, në mënyrë të shëndetshme dhe të suksesshme”, u shpreh burimi.
Ndërkohë, është konfirmuar gjithashtu se Grande nuk do të jetë më pjesë e rikthimit në skenën e “Sunday in the Park with George” në West End të Londrës, ku ishte planifikuar të luante përkrah kolegut të saj nga filmi “Wicked”, Jonathan Bailey.
Vendimi vjen në një periudhë kur pamja fizike e këngëtares ka qenë vazhdimisht në qendër të komenteve në rrjetet sociale. Diskutimet u intensifikuan edhe më shumë pas publikimit të videoklipit të këngës së saj më të re, “Petal”, pjesë e albumit me të njëjtin titull që u publikua më 31 korrik.
Grande ka reaguar edhe më parë ndaj komenteve për trupin e saj. Në këngën “Yes, And?”, ajo u bën thirrje njerëzve të mos komentojnë pamjen e saj, duke theksuar se jeta dhe trupi i saj janë çështje personale.
Sipas burimeve pranë artistes, albumi i ri “Petal” nuk flet për një histori dashurie apo ndarje, por është një mesazh për marrëdhënien e vështirë mes saj dhe opinionit publik.
Pas përfundimit të turneut, Ariana Grande pritet të rikthehet në ekranin e madh me filmin “Focker-in-Law”, vazhdimi i serisë së njohur “Meet the Parents”, ku luan përkrah Ben Stiller dhe Robert De Niro. Premiera e filmit është planifikuar për 25 nëntor.
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