Messi kthehet në ekipin kombëtar, grumbullohet për ndeshjen kundër Guatemalës
Trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni, e ka përfshirë Lionel Messin në skuadër për miqësoren kundër Guatemalës të planifikuar për më 31 mars në Buenos Aires. Ndeshja zëvendëson finalen e Katarit kundër Spanjës, e cila ishte planifikuar për më 31 mars, por u anulua më vonë për shkak të luftës.
Përfshirja e Messit në skuadrën prej 28 lojtarësh sugjeron se ai mund të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026, e planifikuar për në qershor në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Në ndeshjen e tij të fundit me Albiceleste, më 5 shtator në stadiumin Monumental në Buenos Aires, vetë Messi pranoi se do të ishte e vështirë ta shihnin në Kupën e Botës.
Messi, aktualisht te Inter Miami, sapo ka arritur golin e 900-të në karrierën e tij. Një rekord i tejkaluar edhe nga Cristiano Ronaldo, i cili tashmë po ndjek golin e 1000-të. Portugezi, përveç ndonjë surprize, do të jetë në Kupën e Botës. Dhe të dy – portugezi do të jetë 41 vjeç, argjentinasi do të mbushë 39 në qershor – mund të takohen në Kupën e Botës të Amerikës së Veriut, duke rinovuar një rivalitet që ka përcaktuar 20 vitet e fundit të futbollit.
Scaloni nuk e përfshin Lautaro Martinezin në skuadrën e Argjentinës: lojtari i Interit do të mbetet në Milano për t’u rikuperuar nga dëmtimi. Për zikaltërit, Tomas Palacios, aktualisht i huazuar te Estudiantes, do të jetë në skuadër. Serie A do të përfaqësohet nga Nico Paz dhe Maximo Perrone i Comos. Kontingjenti më i madh është nga Atletico Madrid, i cili i siguron gjashtë lojtarë ekipit kombëtar të Amerikës së Jugut.
