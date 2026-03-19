S&P 500 6,575 ▼0.74 % DOW 45,818 ▼0.88 % NASDAQ 21,953 ▼0.9 % NAFTA 96.93 ▲1.54 % ARI 4,577 ▼6.52 % S&P 500 6,575 ▼0.74 % DOW 45,818 ▼0.88 % NASDAQ 21,953 ▼0.9 % NAFTA 96.93 ▲1.54 % ARI 4,577 ▼6.52 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
Përfundojnë punimet në urën e Milotit, hapet për qarkullimin e automjeteve "Do vija me biçikletë për të drejtuar Kombëtaren", rrëfimi i gjatë i Ervin Skelës: Nga eksperienca si trajneri në Gjermani e deri te planet e të ardhmes Beteja për "Final 4" dhe mbijetesë, java e 29-të sjell sfida interesante Messi kthehet në ekipin kombëtar, grumbullohet për ndeshjen kundër Guatemalës Elbasani-Egnatia Gvozdenovic: Do të jetë një ndeshje e bukur, të fitojë ekipi më i mirë
Sporti

Messi kthehet në ekipin kombëtar, grumbullohet për ndeshjen kundër Guatemalës

Trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni, e ka përfshirë Lionel Messin në skuadër për miqësoren kundër Guatemalës të planifikuar për më 31 mars në Buenos Aires. Ndeshja zëvendëson finalen e Katarit kundër Spanjës, e cila ishte planifikuar për më 31 mars, por u anulua më vonë për shkak të luftës.

Përfshirja e Messit në skuadrën prej 28 lojtarësh sugjeron se ai mund të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026, e planifikuar për në qershor në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.

Në ndeshjen e tij të fundit me Albiceleste, më 5 shtator në stadiumin Monumental në Buenos Aires, vetë Messi pranoi se do të ishte e vështirë ta shihnin në Kupën e Botës.

Messi, aktualisht te Inter Miami, sapo ka arritur golin e 900-të në karrierën e tij. Një rekord i tejkaluar edhe nga Cristiano Ronaldo, i cili tashmë po ndjek golin e 1000-të. Portugezi, përveç ndonjë surprize, do të jetë në Kupën e Botës. Dhe të dy – portugezi do të jetë 41 vjeç, argjentinasi do të mbushë 39 në qershor – mund të takohen në Kupën e Botës të Amerikës së Veriut, duke rinovuar një rivalitet që ka përcaktuar 20 vitet e fundit të futbollit.

Scaloni nuk e përfshin Lautaro Martinezin në skuadrën e Argjentinës: lojtari i Interit do të mbetet në Milano për t’u rikuperuar nga dëmtimi. Për zikaltërit, Tomas Palacios, aktualisht i huazuar te Estudiantes, do të jetë në skuadër. Serie A do të përfaqësohet nga Nico Paz dhe Maximo Perrone i Comos. Kontingjenti më i madh është nga Atletico Madrid, i cili i siguron gjashtë lojtarë ekipit kombëtar të Amerikës së Jugut.

