Miami Heat firmosin qendrën Nick Richards pas kontratës me Klay Thompson
Miami Heat kanë shtuar thellësi në repartin e parafundit para sezonit 2026-27, duke firmosur qendrën Nick Richards me një kontratë njëvjeçare. Kjo lëvizje vjen pas nënshkrimit të Klay Thompson me një marrëveshje dyvjeçare prej 11.5 milionë dollarësh, pas një buyout-i me Dallas Mavericks, ndërsa skuadra synon të përmirësojë goditjen nga distanca.
Siç raporton Bleacher Report, Richards u zgjodh në raundin e dytë të draftit në 2020 dhe kaloi katër sezonet e para te Charlotte Hornets, para se të shkëmbërohej me Phoenix Suns gjatë sezonit 2024-25. Në shkurt, para afatit të shkëmbimeve, Chicago Bulls e morën në skuadër; në sezonin e fundit ai regjistroi mesatarisht 5.8 pikë dhe 5.1 kërcime në 48 ndeshje, me një mesatare prej 14.6 minutash për ndeshje.
Edhe pse nuk konsiderohet një transferim spektakolar, Richards sjell thellësi të nevojshme në repartin e brendshëm dhe nënshkrimi në minimumin veteran lejon Heat të mbeten nën pragun e parë të kuotave. Skuadra ka kërkuar përforcime pas një shkëmbimi të madh për Giannis Antetokounmpo më herët këtë verë, dhe shtimi i një sulmuesi të jashtëm si Thompson ishte pjesë e këtij plani.
Sipas Bleacher Report, mbetet për t’u parë nëse këto shtesa do t’i japin Miami-t mjaftueshëm për të konkurruar në një Konferencë Lindore të ngarkuar këtë sezon.
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