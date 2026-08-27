☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 27 August 2026
S&P 500 7,731 ▲0.72%
DOW 53,569 ▲0.2%
NASDAQ 26,541 ▲1.57%
NAFTA 83.54 ▲1.59%
ARI 4,655 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
₿ CRYPTO
BTC $80,013 ▲ +1.6% ETH $2,502 ▲ +0.47% XRP $1.4482 ▲ +3.75% SOL $108.5300 ▲ +11.01%
S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.54 ▲1.59 % ARI 4,655 ▲0.03 % S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.54 ▲1.59 % ARI 4,655 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
27 Aug 2026
Breaking
Shtatzënë me fëmijën e tretë? Kylie Jenner më në fund reagon ndaj aludimeve Daut Haradinaj: Ekziston një incizim 2-orësh, Sheholli dëshmoi kundër meje dhe Thaçit në UDB Miami Heat firmosin qendrën Nick Richards pas kontratës me Klay Thompson Papa Leo XIV shfaqet në Vatikan me kapelën e veçantë të White Sox në një foto të re Kelmendi me akuza për ish-presidentin: Rugova ishte “kuisling i llojit unik”
Menu
roze

Shtatzënë me fëmijën e tretë? Kylie Jenner më në fund reagon ndaj aludimeve

· 3 min lexim
Kylie Jenner

Kylie Jenner ka reaguar ndaj thashethemeve se është në pritje të fëmijës së saj të tretë, duke bërë të qartë se nuk ndien nevojën për t’iu përgjigjur çdo spekulimi për jetën e saj private.

Gjatë një interviste në podcastin “Better Half”, të mikeshës së saj të ngushtë Anastasia “Stassie” Karanikolaou, 29-vjeçarja foli për zërat e fundit që qarkullojnë në rrjet.

“Jam mësuar aq shumë me njerëzit që krijojnë narrativat e tyre, saqë thjesht duhet të qesh me to. Sinqerisht, nuk më intereson”, tha Jenner.

Themeluesja e “Kylie Cosmetics” shtoi se beson se, me kalimin e kohës, e vërteta del gjithmonë në dritë.

“Thjesht mendoj se njerëzit do ta kuptojnë përfundimisht, siç ndodh gjithmonë”, u shpreh ajo.

Jenner pranoi se i kishte parë disa nga spekulimet për një shtatzëni të mundshme, por tha se nuk do të harxhojë energji duke mohuar çdo thashethem.

“Do të jem me bikini diku ose thjesht do të jem jashtë dhe thashethemet do të zhduken”, tha ajo me humor.

Kylie, e cila ka dy fëmijë, vajzën Stormi, 8 vjeç, dhe djalin Aire, 4 vjeç, me ish-partnerin Travis Scott, shtoi se nuk e sheh të nevojshme të komentojë çdo gjë që shkruhet për të.

“Thjesht qesh me të dhe i bashkohem festës”, tha ajo.

Ndërkohë, Jenner ka folur së fundmi edhe për mundësinë për të pasur një tjetër fëmijë me partnerin e saj, aktorin Timothée Chalamet. Në një episod të reality-show-t të Hulu, “The Girls”, ajo u pyet për mundësinë e përdorimit të një nëne surrogate.

Jenner tha se ishte “99.9% e sigurt” se nuk do të zgjidhte këtë alternativë, duke shtuar se ideja për të qenë sërish shtatzënë në këtë periudhë i dukej “e çmendur”.

Megjithatë, në një intervistë për “Vanity Fair” në mars, Kylie kishte pranuar se dëshiron të ketë më shumë fëmijë në të ardhmen. Ajo theksoi se për momentin dëshiron të shijojë vitet e fundit të të 20-ave, bizneset, punën, udhëtimet dhe kohën me fëmijët e saj.

Edhe Timothée Chalamet ka lënë të kuptohet se të pasurit fëmijë mund të jetë pjesë e planeve të tij në të ardhmen.

Kylie Jenner dhe Chalamet janë lidhur për herë të parë në vitin 2023 dhe vazhdojnë të jenë një prej çifteve më të komentuar të Hollywood-it.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu