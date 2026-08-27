Shtatzënë me fëmijën e tretë? Kylie Jenner më në fund reagon ndaj aludimeve
Kylie Jenner ka reaguar ndaj thashethemeve se është në pritje të fëmijës së saj të tretë, duke bërë të qartë se nuk ndien nevojën për t’iu përgjigjur çdo spekulimi për jetën e saj private.
Gjatë një interviste në podcastin “Better Half”, të mikeshës së saj të ngushtë Anastasia “Stassie” Karanikolaou, 29-vjeçarja foli për zërat e fundit që qarkullojnë në rrjet.
“Jam mësuar aq shumë me njerëzit që krijojnë narrativat e tyre, saqë thjesht duhet të qesh me to. Sinqerisht, nuk më intereson”, tha Jenner.
Themeluesja e “Kylie Cosmetics” shtoi se beson se, me kalimin e kohës, e vërteta del gjithmonë në dritë.
“Thjesht mendoj se njerëzit do ta kuptojnë përfundimisht, siç ndodh gjithmonë”, u shpreh ajo.
Jenner pranoi se i kishte parë disa nga spekulimet për një shtatzëni të mundshme, por tha se nuk do të harxhojë energji duke mohuar çdo thashethem.
“Do të jem me bikini diku ose thjesht do të jem jashtë dhe thashethemet do të zhduken”, tha ajo me humor.
Kylie, e cila ka dy fëmijë, vajzën Stormi, 8 vjeç, dhe djalin Aire, 4 vjeç, me ish-partnerin Travis Scott, shtoi se nuk e sheh të nevojshme të komentojë çdo gjë që shkruhet për të.
“Thjesht qesh me të dhe i bashkohem festës”, tha ajo.
Ndërkohë, Jenner ka folur së fundmi edhe për mundësinë për të pasur një tjetër fëmijë me partnerin e saj, aktorin Timothée Chalamet. Në një episod të reality-show-t të Hulu, “The Girls”, ajo u pyet për mundësinë e përdorimit të një nëne surrogate.
Jenner tha se ishte “99.9% e sigurt” se nuk do të zgjidhte këtë alternativë, duke shtuar se ideja për të qenë sërish shtatzënë në këtë periudhë i dukej “e çmendur”.
Megjithatë, në një intervistë për “Vanity Fair” në mars, Kylie kishte pranuar se dëshiron të ketë më shumë fëmijë në të ardhmen. Ajo theksoi se për momentin dëshiron të shijojë vitet e fundit të të 20-ave, bizneset, punën, udhëtimet dhe kohën me fëmijët e saj.
Edhe Timothée Chalamet ka lënë të kuptohet se të pasurit fëmijë mund të jetë pjesë e planeve të tij në të ardhmen.
Kylie Jenner dhe Chalamet janë lidhur për herë të parë në vitin 2023 dhe vazhdojnë të jenë një prej çifteve më të komentuar të Hollywood-it.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.