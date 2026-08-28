Mason Marchment kthehet te Sharks: objektiv minimal është pjesëmarrja në playoff
Mason Marchment u rikthye te San Jose Sharks pas nënshkrimit të një kontrate pesëvjeçare me vlerë 33.75 milionë dollarë (mesatarisht 6.75 milionë dollarë në sezon). Sulmuesi 31-vjeçar e përshkruan kalimin te Sharks si një rikthim në vendlindje dhe si vazhdim të një historie familjare, duke pritur të kontribuojë si në fushë, ashtu edhe në dhomën e zhveshjes.
Siç raporton nhl, Marschment do të mbajë fanellën nr. 27 për të nderuar babanë e tij, Bryan Marchment, që luajti për Sharks nga 1998 deri në 2003 dhe vdiq në 2022, në moshën 53-vjeçare, ndërsa punonte si skaut për klubin. Mason thotë se rritja atje midis moshave 4 dhe 10 la kujtime të forta, përfshirë takimet me Joe Thorntonin, dhe e ndjen rikthimin si një rrethanë që mbyll një rreth familjar.
Një pjesë e projektit të Sharks është edhe shtylla e re talentesh, përfshirë superstarin 20-vjeçar Macklin Celebrini, që regjistroi 115 pikë (45 gola, 70 asistime) në sezonin 2025-26 dhe nënshkroi një kontratë pesëvjeçare prej 94 milionë dollarësh (mesatarisht 18.8 milionë dollarë në sezon), duke u bërë lojtari me pagën më të lartë mesatare sezionale në ligë.
Fusha e lojës i jep skuadrës një kombinim përvojë-rrinjte: emra si Will Smith (21), Sam Dickinson (20) dhe përzgjedhjet e parë të draftit 2026 Ivar Stenberg (nr. 2), Keaton Verhoeff (nr. 9) dhe Ryan Lin (nr. 21), të gjithë 18-vjeçarë, formojnë një bërthamë të re premtuese. Shtimi i veteranëve Darnell Nurse, Jacob Trouba dhe Marchment i ka vendosur Sharks për të synuar fazën e playoff-ve, pas një përfundimi të sezonit 2025-26 që i la ata të pestët në Divizionin e Paqësorit (39-35-8). Marchment e thotë qartë: të arriturit në playoff duhet të jetë minimumi i pranueshëm për këtë grup.
Jashtë fushës, Marchment mori pjesë në ngjarjen Circle of Champions në Toronto, ku bashkëlojtarë dhe lojtarë të tjerë ndihmuan në aktivitete për fëmijët dhe grumbulluan fonde për New Circles, banka më e madhe e veshjeve falas në Toronto. Ai tha se i pëlqen të japë për komunitetin dhe që të shohë gëzimin e fëmijëve në akull. Sipas nhl, Marchment shpreson që përvoja e tij të ndihmojë skuadrën si me lojë në fushë, ashtu edhe me këshilla jashtë saj, në rrugën drejt synimit për playoff.
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