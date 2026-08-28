Gonxhja: Kujtim Buza i kushtoi artit një jetë të tërë, pjesë e trashëgimisë që pasuron kujtesën kulturore
Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sportit, Blendi Gonxhja, ka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të piktorit dhe studiuesit Kujtim Buza, duke e cilësuar atë një prej emrave të rëndësishëm të artit pamor shqiptar.
Në një reagim në rrjetet sociale, Gonxhja shprehet se lajmi për ndarjen nga jeta të Buzës është pritur me “trishtim të thellë”, ndërsa vlerëson kontributin e tij shumëvjeçar në jetën artistike dhe kulturore të vendit.
Sipas ministrit, Kujtim Buza i përkiste një familjeje të lidhur ngushtë me historinë e artit shqiptar. Ai ishte i biri i piktorit Abdurrahim Buza, një prej themeluesve dhe mjeshtërve të pikturës moderne shqiptare.
“Kujtim Buza i përkiste një familjeje që është e lidhur pazgjidhshmërisht me historinë e artit tonë. Bir i Abdurrahim Buzës, një prej themeluesve dhe mjeshtërve të pikturës moderne shqiptare, ai u rrit pranë artit dhe e vijoi këtë trashëgimi me rrugëtimin e vet krijues”, shprehet Gonxhja.
Ministri thekson se Buza, përgjatë karrierës së tij, dha një kontribut të rëndësishëm në artin dhe jetën kulturore shqiptare, duke përmendur edhe drejtimin e Galerisë Kombëtare të Arteve.
“Nga studioja ku dikur pikturonte pranë të atit, te krijimtaria e tij shumëvjeçare, drejtimi i Galerisë Kombëtare të Arteve dhe angazhimi në jetën kulturore të vendit, Kujtim Buza i kushtoi artit një jetë të tërë”, shkruan ai.
Gonxhja nënvizon gjithashtu se veprat e Kujtim Buzës, të pranishme edhe në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve, përbëjnë pjesë të trashëgimisë kulturore shqiptare dhe kontribuojnë në pasurimin e kujtesës artistike të vendit.
Në përfundim të reagimit, ministri i shpreh ngushëllimet familjes Buza, të afërmve, miqve, kolegëve dhe komunitetit të artistëve.
“U prehtë në paqe!”, përfundon Gonxhja.
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