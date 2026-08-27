☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 27 August 2026
S&P 500 7,731 ▲0.72%
DOW 53,569 ▲0.2%
NASDAQ 26,541 ▲1.57%
NAFTA 83.54 ▲1.59%
ARI 4,655 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
₿ CRYPTO
BTC $80,013 ▲ +1.6% ETH $2,502 ▲ +0.47% XRP $1.4482 ▲ +3.75% SOL $108.5300 ▲ +11.01%
S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.54 ▲1.59 % ARI 4,655 ▲0.03 % S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.54 ▲1.59 % ARI 4,655 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
27 Aug 2026
Breaking
Shtatzënë me fëmijën e tretë? Kylie Jenner më në fund reagon ndaj aludimeve Daut Haradinaj: Ekziston një incizim 2-orësh, Sheholli dëshmoi kundër meje dhe Thaçit në UDB Miami Heat firmosin qendrën Nick Richards pas kontratës me Klay Thompson Papa Leo XIV shfaqet në Vatikan me kapelën e veçantë të White Sox në një foto të re Kelmendi me akuza për ish-presidentin: Rugova ishte “kuisling i llojit unik”
Menu
MLB

Papa Leo XIV shfaqet në Vatikan me kapelën e veçantë të White Sox në një foto të re

· 1 min lexim

Chicago White Sox publikuan një foto ku Papa Leo XIV shfaqet në Vatikan duke veshur një kapelë të veçantë të skuadrës. Imazhi e tregon kreun e Kishës Katolike me simbole të klubit, në një shkëputje që ka tërhequr vëmendjen e tifozëve.

Siç raporton Bleacher Report, më 11 gusht White Sox pritën Cincinnati Reds në Rate Field dhe, si pjesë e një shpërndarjeje për tifozët, u dhanë kapela të tipit “pope” për të gjithë 38,113 të pranishmit në stadium.

Papa Leo XIV ka lindur në Chicago dhe njihet si një tifoz i gjatë i White Sox; ai ishte prezent në Ndeshjen 1 të World Series 2005, të cilën skuadra e fitoi 5-3, dhe më pas realizoi një sweep ndaj Houston Astros për të siguruar titullin e tretë në historinë e klubit.

Sipas Bleacher Report, fotoja dhe rrethanat e shpërndarjes së kapelave u raportuan nga klubi dhe u përhapën gjerësisht në media, duke nxitur reagime nga tifozët dhe komentuesit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu