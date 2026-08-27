Papa Leo XIV shfaqet në Vatikan me kapelën e veçantë të White Sox në një foto të re
Chicago White Sox publikuan një foto ku Papa Leo XIV shfaqet në Vatikan duke veshur një kapelë të veçantë të skuadrës. Imazhi e tregon kreun e Kishës Katolike me simbole të klubit, në një shkëputje që ka tërhequr vëmendjen e tifozëve.
Siç raporton Bleacher Report, më 11 gusht White Sox pritën Cincinnati Reds në Rate Field dhe, si pjesë e një shpërndarjeje për tifozët, u dhanë kapela të tipit “pope” për të gjithë 38,113 të pranishmit në stadium.
Papa Leo XIV ka lindur në Chicago dhe njihet si një tifoz i gjatë i White Sox; ai ishte prezent në Ndeshjen 1 të World Series 2005, të cilën skuadra e fitoi 5-3, dhe më pas realizoi një sweep ndaj Houston Astros për të siguruar titullin e tretë në historinë e klubit.
Sipas Bleacher Report, fotoja dhe rrethanat e shpërndarjes së kapelave u raportuan nga klubi dhe u përhapën gjerësisht në media, duke nxitur reagime nga tifozët dhe komentuesit.
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