Kevin Durant: Ekipi ‘në letër’ më i mirë që kam pasur ishte Brooklyn Nets
Kevin Durant tha se skuadra më e fuqishme “në letër” në karrierën e tij nuk ishte ajo e Golden State Warriors, por përbërja që ai pati në Brooklyn. Në një episod të programit Boardroom Talks, ai sqaroi se duke u bazuar thjesht në emrat dhe arritjet individuale, do të zgjidhte atë grup lojtarësh.
Siç raporton Bleacher Report, Durant u bashkua me Nets përpara sezonit 2019-20 dhe gjatë periudhës së tij në Brooklyn në skuadër luajtën emra si Kyrie Irving, James Harden, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Patty Mills dhe Paul Millsap. Ai përmendi gjithashtu se ajo periudhë kulmoi me serinë dramatike me shtatë ndeshje kundër Milwaukee Bucks në playoff-et e vitit 2021.
Durant kujtoi se në 2016 ishte pjesë e një përbërjeje të Warriors që kishte fituar 73 ndeshje sezonin e mëparshëm dhe kishin yje si Stephen Curry, Klay Thompson dhe Draymond Green. Megjithatë, ai argumentoi se, kur vlerësohet vetëm nga arritjet dhe emrat në fletë, kombinimi me James dhe Kyrie e bënte skuadrën e Nets më të fortë “në letër”. Në të njëjtën kohë, Durant tha se skuadrat e Warriors të viteve 2018 dhe 2019 ishin më të mirat e karrierës së tij 18-vjeçare në NBA.
Aktualisht Durant po përgatitet për sezonin e tij të 19-të dhe për vitin e dytë me Houston Rockets, pas mesatares prej 26 pikësh për ndeshje sezonin e fundit; skuadra ka sjellë përforcime si Bogdan Bogdanović dhe Marcus Smart dhe synon të fitojë një seri playoff për herë të parë që nga 2020. Lajmin për deklaratat e tij e ka publikuar edhe Bleacher Report.
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