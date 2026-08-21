Michael Bradley nis lëvizjen rinore te Red Bull New York
Red Bull New York po ndërton një identitet të ri të bazuar te të rinjtë nën drejtimin e trajnerit Michael Bradley, me disa shenja premtuese dhe sfida të dukshme në lojë. Ekipi përballet së shpejti me një provë të rëndësishme ndaj Chicago Fire dhe Robert Lewandowskit, ndërsa përpjekjet për të balancuar zhvillimin e talentit dhe kërkesën për rezultate vazhdojnë.
Siç raporton mlssoccer, gjatë ndeshjes ndaj Nashville SC rreth minutës së 10-a u pa qartë modeli i lojës rinore: Ronald Donkor (21) hapi hapin duke dribluar dhe shërbyer për Adri Mehmeti (17), i cili me dy prekje dha një pasim të saktë për Julian Hall (18). Brenda shtatë sekondave dhe me vetëm tre prekje, radhitja e lojtarëve të rinj krijoi një rast të pastër për shënim, por Hall goditi jashtë dhe përfundimi nuk solli gol. Në të njëjtën ndeshje, skuadra kishte dyfishuar vlerën e pritshme të golave (2.1 ndaj 0.9), megjithatë humbi në kohën shtesë nga Maxwell Woledzi me kokë, duke regjistruar humbjen e katërt në pesë ndeshjet e para pas rikthimit të kampionatit pas Botërorit. RBNY ka regjistruar gjatë sezonit disa nga formacionet më të reja në MLS, duke vlerësuar rëndësinë e promovimit të të rinjve në ekipin e parë.
Pas ndeshjes, Bradley theksoi se e sheh rritjen dhe përmirësimin në grup dhe kërkoi që skuadra të bëjë “hapat e tjerë” drejt konsistencës. Ai pranon frustrimin kur gjërat nuk dalin siç pritet, por e përshkruan fazën aktuale si pjesë të punës dhe të udhëtimit drejt ndërtimit të një skuadre konkurruese.
Red Bull ka investuar dukshëm në infrastrukturë dhe akademi: klubi hap pas hapi ka ndërtuar qendrën e stërvitjes 80 hektarëshe me vlerë rreth 100 milionë dollarë dhe synon të ndërtojë një pipeline që prodhon lojtarë për ekipin e parë. Julian Hall dhe Adri Mehmeti janë dy emra të spikatur që po ndiqen nga klube evropiane dhe cilësohen si kandidatë të mundshëm për kombëtaren e SHBA-së në muajt e ardhshëm. Bradley ka bërë të qartë se ambicioni është të zhvillohen, të luhet dhe të fitohet me lojtarë të rinj, ndërsa klubi pranon edhe largimet e mundshme kur shfaqen mundësi më të mëdha për të rinjtë.
Si ish-lojtar me dy Botërorë, 151 paraqitje me kombëtaren dhe karrierë të gjatë në Evropë, Bradley sjell qasje të organizuar dhe të përpunuar në detyrën e trajnerit. Ai përshkruan eksperiencën e tij të fëmijërisë pranë profesionistëve si një përfitim të madh dhe punon për të krijuar një ambient të ndërlidhur mes ekipeve të moshave dhe ekipit të parë, ku skuadrat e reja trajnojnë e jetojnë pranë njëra-tjetrës për të nxitur progresin.
Sipas mlssoccer, Red Bull New York duket i vendosur të vazhdojë strategjinë e integrimit të të rinjve në skuadër dhe të përshpejtojë përparimin individual dhe kolektiv, ndërsa punon për t’i kthyer ato investime në rezultate konkurruese.
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