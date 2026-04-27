Mici: Gjyqe si këto nuk janë bërë as në Komunizëm
Analisti Ervin Mici ka deklaruar në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH1 se procese gjyqësore si ai i Ilir Metës nuk janë bërë as në komunizëm.
Ai e ka cilësuar procesin për ish-presidentin si të papranueshëm dhe denigrues.
Ai shtoi se trajtimi i një ish-presidenti, ish-kryeministri dhe ish-kryetari të Kuvendit në këtë mënyrë – pavarësisht fajësisë apo pafajësisë, të cilën e vendos drejtësia – përbën një çështje tjetër.
Mici nënvizoi se baronët e drogës shoqërohen me eskorte luksoze drejt policisë, ndërsa ish-presidenti u arrestua dhe trajtohet në një kafaz hekuri.
“Ky trajtim është shumë denigrues për çdo individ, e lëre më për ish-presidentin e Republikës. Patjetër, kur personi paraqet rrezikshmëri fizike për gjykatësit ose prokurorët, duhet të merren masa të veçanta. Por jo për çdo individ”, tha ai.
Analisti e konsideroi të papranueshme vazhdimin e këtij operimi nga sistemi gjyqësor shqiptar.
“Të kujtojmë gjyqet e komunizmit: as atëherë njerëzit nuk trajtoheshin në këtë formë. Nuk ishin në kafaz, shtoi Mici.
Mici vuri në dukje se politikanë të tjerë si Sali Berisha kanë pasur mbështetje më të fortë popullore, duke ngritur turmat në mbrojtje, ndërsa Meta duket se ka mbështetje më të vakët, gjë që e bën atë më vulnerabël ndaj këtij trajtimi.
