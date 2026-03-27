EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
BTC $65,861 ▼ -3.84% ETH $1,985 ▼ -3.03% XRP $1.3242 ▼ -1.74% SOL $82.4200 ▼ -4.23%
27 Mar 2026
Ministrat e Jashtëm të G7-s mosmarrëveshje për luftën SHBA–Izrael kundër Iranit

· 2 min lexim

Ministrat e Jashtëm të vendeve të G7-s u mblodhën sot në Francë për të diskutuar konfliktin Rusi–Ukrainë, por takimi u dominua nga përçarjet e thella lidhur me luftën e udhëhequr nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit, sipas AP.

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, mori pjesë në takim vetëm një ditë pasi presidenti Donald Trump kritikoi ashpër aleatët e NATO-s për mungesë të mbështetjes në operacionet ushtarake dhe përballjen me kundërpërgjigjen e Iranit, përfshirë bllokimin e Ngushticës së Hormuzit, që ka tronditur tregjet globale të naftës.

Shumica e aleatëve evropianë shprehën skepticizëm ndaj luftës dhe theksuan nevojën për një zgjidhje diplomatike.

“Konflikti në Lindjen e Mesme nuk është lufta jonë dhe Parisi mban një qëndrim strikt mbrojtës”, tha sot ministrja franceze e forcave të armatosura, Catherine Vautrin.

Edhe Britania e Madhe mbështeti një qasje diplomatike, me ministren e Jashtme Yvette Cooper që pranoi dallimet me SHBA-në, sidomos lidhur me operacionet ofensive.

Ndërkohë, Trump ka shprehur pakënaqësi për mungesën e mbështetjes nga aleatët dhe ka akuzuar NATO-n se “nuk ka bërë asgjë”, duke kërkuar angazhim më të madh për sigurinë e transportit në Ngushticën e Hormuzit.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, theksoi se aleanca e konsideron Iranin një kërcënim, por pranoi se Evropa dhe Kanadaja kanë qenë të varura nga fuqia ushtarake amerikane.

Nga ana tjetër, Irani ka hedhur poshtë pretendimet se po synon të ndërtojë armë bërthamore duke akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për sulme ndaj objekteve të tij bërthamore paqësore.

Takimi i G7-ës zhvillohet në një klimë tensioni të shtuar, ndërsa aleatët evropianë po shprehin shqetësime edhe për qëndrueshmërinë e mbështetjes amerikane ndaj Ukrainës në luftën kundër Rusisë. //a.i/

