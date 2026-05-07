Ministri francez vlerëson përparimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri
7 maj 2026 — Në Shkollën e Magjistraturës, ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi një takim me homologun e tij francez Gerald Darmanin, ku diskutuan zhvillimet dhe bashkëpunimin në fushën e drejtësisë.
Gogu theksoi se gjatë dekadës së fundit është evidentuar një progres i dukshëm në konsolidimin e institucioneve të drejtësisë, përfshirë ndarjen e tyre nga politika, rritjen e pavarësisë dhe përmirësimin e profesionalizmit; ai përmendi gjithashtu nismat për modernizimin e legjislacionit dhe bashkëpunimin me Francën për trajnimin e magjistratëve, raporton TV Klan.
Ministri njoftoi për një takim me studentët e Shkollës së Magjistraturës dhe vuri në dukje se mbështetja e partnerëve ndërkombëtarë ka kontribuar në ngritjen e kapaciteteve; ai shtoi se bashkëpunimi do të zgjerohet edhe në fusha të tjera, me theks në luftën kundër krimit të organizuar.
Gjatë takimit, ministri francez e konsideroi dialogun si frytdhënës dhe vlerësoi se sistemi i drejtësisë në Shqipëri po përparon me hapa konkretë; sipas TV Klan, ai nënvizoi gjithashtu se reforma në drejtësi mbetet kyçe për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Europian.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.