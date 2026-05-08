Ministri i Mbrojtjes Lord Vernon Coaker: Mbretëria e Bashkuar mbetet një partner i palëkundur i Kosovës
Ministri i Shtetit për Mbrojtje në Mbretërinë e Bashkuar, Lord Vernon Coaker tha se është një privilegj të qëndroj në Kosovë.
Ai përmes një video mesazhi ka thënë se kjo vizitë ka pasur për qëllim riafirmimin e angazhimit të qëndrueshëm të Mbretërisë së Bashkuar ndaj Kosovës si një demokraci e sigurt dhe shumë etnike.
“Ka qenë një privilegj i vërtetë të jem këtu në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit. Kjo vizitë ka pasur për qëllim riafirmimin e angazhimit të qëndrueshëm të Mbretërisë së Bashkuar ndaj Kosovës si një demokraci e sigurt dhe shumëetnike”, ka thënë ai.
Tutje Lord Vernon Coaker tha se nga diskutimet e mia me KFOR-in, është e qartë se sa i rëndësishëm mbetet roli i tyre në ruajtjen e stabilitetit, dhe Mbretëria e Bashkuar është krenare që vazhdon të luajë rolin e saj në atë mision.
“Në Ministrinë e Mbrojtjes, pata biseda të vlefshme me udhëheqës të lartë mbi trajnimin e mbrojtjes, arsimin dhe përvetësimin e aftësive, dhe se si vazhdojmë të forcojmë bashkëpunimin tonë për të ardhmen. Ajo që spikati po aq shumë ishte mundësia për të takuar anëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës që janë trajnuar në Mbretërinë e Bashkuar – dëshmi e qartë e ndikimit afatgjatë të arsimit ushtarak profesional në ndërtimin e partneriteteve të forta dhe të ndërveprueshme që do të na mbështesin të çojmë bashkëpunimin tonë në të ardhmen”.
Gjatë fjalës së tij ai tha se: “Vendosja e kurorës së sotme në mëngjes ishte një moment për të reflektuar dhe për t’u bërë homazh atyre që kanë shërbyer dhe sakrifikuar për paqen këtu në Kosovë. Dhe në Novo Selo, ishte kënaqësi të takoheshim me trupat tona nga Regjimenti i 5-të i Artilerisë Mbretërore — që shërbejnë si pjesë e Njësisë së Task-ut ISR të Mbretërisë së Bashkuar — profesionalizmi dhe përkushtimi i të cilëve po bëjnë një ndryshim të vërtetë dhe vazhdojnë të na mbështesin në nxitjen e sigurisë dhe stabilitetit në terren”.
Në fund ai tha se mesazhi nga kjo vizitë është i qartë: Mbretëria e Bashkuar mbetet një partner i palëkundur për Kosovën, një kontribues i rëndësishëm në NATO dhe ne jemi të përkushtuar ndaj sigurisë, stabilitetit dhe një të ardhmeje të përbashkët.
