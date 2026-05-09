EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
BTC $80,533 ▲ +0.79% ETH $2,315 ▲ +1.39% XRP $1.4157 ▲ +1.79% SOL $92.9200 ▲ +4.29%
Ministri i Mbrojtjes: Polonia gati të presë më shumë trupa amerikane

· 1 min lexim

Polonia është gati të presë trupa shtesë amerikane për të përforcuar krahun lindor të NATO-s dhe për të forcuar sigurinë e Evropës, tha të shtunën zëvendëskryeministri dhe ministri i Mbrojtjes Władyslaw Kosiniak-Kamysz.

“Aleanca polako-amerikane është themeli i sigurisë sonë”, tha Kosiniak-Kamysz përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.

“Polonia është gati të pranojë ushtarë shtesë amerikanë me qëllim forcimin e krahut lindor të NATO-s dhe ofrimin e një mbrojtjeje edhe më të mirë për Evropën”, shtoi ai.

Komentet erdhën pasi Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, njoftoi planet për tërheqjen e rreth 5,000 trupave nga Gjermania, me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, që sinjalizoi mundësinë e reduktimeve të mëtejshme.

Gjermania aktualisht pret rreth 35,000-37,000 personel amerikan, duke formuar një qendër qendrore për operacionet amerikane në Evropë.

Polonia ka kërkuar prej vitesh një prani ushtarake amerikane më të fortë dhe më të përhershme, duke e parë atë si një pengesë kyçe kundër Rusisë pas pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Moska në vitin 2022.

