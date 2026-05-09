Ministri i Mbrojtjes: Polonia gati të presë më shumë trupa amerikane
Polonia është gati të presë trupa shtesë amerikane për të përforcuar krahun lindor të NATO-s dhe për të forcuar sigurinë e Evropës, tha të shtunën zëvendëskryeministri dhe ministri i Mbrojtjes Władyslaw Kosiniak-Kamysz.
“Aleanca polako-amerikane është themeli i sigurisë sonë”, tha Kosiniak-Kamysz përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Polonia është gati të pranojë ushtarë shtesë amerikanë me qëllim forcimin e krahut lindor të NATO-s dhe ofrimin e një mbrojtjeje edhe më të mirë për Evropën”, shtoi ai.
Komentet erdhën pasi Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, njoftoi planet për tërheqjen e rreth 5,000 trupave nga Gjermania, me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, që sinjalizoi mundësinë e reduktimeve të mëtejshme.
Gjermania aktualisht pret rreth 35,000-37,000 personel amerikan, duke formuar një qendër qendrore për operacionet amerikane në Evropë.
Polonia ka kërkuar prej vitesh një prani ushtarake amerikane më të fortë dhe më të përhershme, duke e parë atë si një pengesë kyçe kundër Rusisë pas pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Moska në vitin 2022.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.