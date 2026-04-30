Ministria e Financave përfundon paketën e akreditimit për IPARD III, në pritje të vlerësimit të DG AGRI
Ministria e Financave njofton se ka përmbyllur paketën e akreditimit për Programin IPARD III, një hap kyç drejt aksesimit të fondeve të Bashkimit Evropian për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale. Dokumentacioni është përgatitur nën drejtimin e Zyrtarit Kombëtar Autorizues dhe me mbështetjen e strukturave përkatëse, duke përfshirë Drejtorinë Mbështetëse të ZKA-së dhe Drejtorinë e Fondit Kombëtar. Paketa përmban kërkesën për transferimin e detyrave të zbatimit buxhetor, si dhe prova të detajuara mbi përmbushjen e kritereve të përcaktuara nga Komisioni Evropian.
Sipas monitor, dorëzimi i këtij paketimi shënon një fazë të rëndësishme të procesit; dokumentacioni do t7i nënshtrohet vlerësimit të shërbimeve të Komisionit Evropian (DG AGRI), përfshirë analizën e materialeve dhe verifikime të mundshme në terren. Ky vlerësim pritet të zhvillohet gjatë tremujorit të dytë të vitit 2026, dhe nëse rezultatet janë pozitive, parashikohet që fondet e IPARD III të zhbllokohen gjatë vitit 2026.
Programi i mëparshëm IPARD II ishte pezulluar në korrik 2023 pasi Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF) konstatoi shkelje dhe nisën hetime mbi denoncimet për korrupsion dhe keqpërdorime. Në 2024, OLAF raportoi se rreth 33 milionë euro nga thirrjet e para dhe të dyta u konsideruan të papërshtatshme. Në total, IPARD II kishte një fond prej rreth 94.6 milionë euro, nga të cilat rreth 71 milionë ishin financime nga BE-ja. IPARD III parashikon një fond rreth 146 milionë euro, rreth 55% më shumë se programi i mëparshëm, me një kontribut të BE-së prej rreth 112 milionë eurosh dhe me zgjerim të masave financuese nga 3 në 9.
Ministria thekson angazhimin për të përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara nga Komisioni Evropian dhe për të garantuar përthithjen e fondeve në mënyrë transparente dhe efikase; hapat e mëtejshëm do të varen nga verifikimet në terren dhe nga vlerësimi përfundimtar i DG AGRI, raporton monitor.
