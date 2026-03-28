Miqësorja/ Kombëtarja zhvillon seancën e parë stërvitore në Valencia Nga miqësoret tek botërori: Rruga e jashtëzakonshme e Kosovës në futboll Irani: Mos lejoni armiqtë e Iranit të zhvillojnë luftën nga territori juaj Fidan: Sulmet e paligjshme ndaj Iranit po e shtyjnë rajonin drejt një lufte më të gjerë Një burim ushtarak njofton vdekjen e tre gazetarëve libanezë pas një sulmi ajror izraelit
Sporti

Miqësorja/ Kombëtarja zhvillon seancën e parë stërvitore në Valencia

Kombëtarja shqiptare ka mbërritur pasditen e djeshme në Valencia, ku do të vijojë përgatitjet për ndeshjen miqësore të 31 marsit ndaj Ukrainës.

Skuadra e drejtuar nga trajneri Silvinjo ka zhvilluar seancën e parë stërvitore në qendrën Parador de El Saler të Valencias, duke u përqendruar në ushtrime fizike, qarkullimin e topit dhe skema taktike.

Departamenti i Komunikimit në Fshf bën me dije se grupi i 24 lojtarëve ishte i plotë dhe janë në gjendje të mirë fizike.

Ndeshje miqësore Ukrainë-Shqipëri do të luhet më datë 31 mars, ora 20:45 në “Estadi Ciutat de València”, Spanjë.

