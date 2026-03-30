Miqësorja/ Ukrainë-Shqipëri i besohet një arbitri spanjoll
UEFA ka zyrtarizuar sot kryesorin e ndeshjes mes Ukrainës dhe Shqipërisë. Miqësorja, e cila do të luhet në Spanjë në “Estadi Ciutat de València”, do të gjykohet nga një arbitër vendas.
Kryesor i këtij dueli do të jetë Juan Martinez Munuera. Ndërkohë që asistentët e tij do të jenë Raul Cabanero dhe Alfredo Rodriguez Moreno. Në rolin e arbitrit të katërt për këtë ndeshje, është emëruar Iosu Galech Apezteguia.
