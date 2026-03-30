☁️
Tiranë 15°C · Vranët 30 March 2026
S&P 500 6,369 ▼1.67%
DOW 45,167 ▼1.73%
NASDAQ 20,948 ▼2.15%
NAFTA 101.51 ▲1.88%
ARI 4,557 ▲0.73%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $67,385 ▲ +1.31% ETH $2,050 ▲ +2.78% XRP $1.3459 ▲ +0.96% SOL $83.7700 ▲ +2.01%
30 Mar 2026
Breaking
Sot deputetët në seancë, PD kërkon interpelancë me ministrin e Brendshëm Qeveria e Kosovës miraton propozimin për dërgimin e FSK-së në Gaza, vendimi i kalon Kuvendit Po planifikonte një sulm në një shkollë, arrestohet 17-vjeçari në Itali! Nën hetim edhe 7 të mitur të tjerë Rusia dëbon diplomatin britanik për spiunazh Ajola Xoxa kërkon ndryshim të masave të sigurisë për të dalë jashtë shtetit
Menu
Sporti

Miqësorja/ Ukrainë-Shqipëri i besohet një arbitri spanjoll

· 1 min lexim

UEFA ka zyrtarizuar sot kryesorin e ndeshjes mes Ukrainës dhe Shqipërisë. Miqësorja, e cila do të luhet në Spanjë në “Estadi Ciutat de València”, do të gjykohet nga një arbitër vendas.

Kryesor i këtij dueli do të jetë Juan Martinez Munuera. Ndërkohë që asistentët e tij do të jenë Raul Cabanero dhe Alfredo Rodriguez Moreno. Në rolin e arbitrit të katërt për këtë ndeshje, është emëruar Iosu Galech Apezteguia.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu