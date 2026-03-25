EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951
BTC $71,338 ▲ +0.78% ETH $2,171 ▲ +0.42% XRP $1.4165 ▲ +0% SOL $91.6800 ▲ +0.75%
25 Mar 2026
Opinion

Miqtë e mij, ju jeni të veçantë !

· 3 min lexim
Nga ALBERT SHEQI

Sot nga ora 10.15 po nxitoja për një takim pune dhe isha pak vonë sipas meje. Aty tek qoshja e Piramidës dhe Urës së Xhiros rrinte në pritë një gazetare e TVSh, me mikrofonin e kuq në dorë, dhe me kameramanin, i armatosur me një videokamer mesatare.

Gazetarja, një vajzë e re e kuruar mirë (kjo është folja që përdor rinia), më pyeti jo shumë qartë: “A jeni ndier ndonjëherë inferior? A e keni ndier ndonjëherë kompleksin e inferioritetit?”

“Ndaj kujt?” E pyeta unë, që nuk po e heq dot këtë dreq vesin e kthimit të përgjigjes fillestare me një pyetje.

“Ndaj atyre që janë më të suksesshëm, më të famshëm, më të pasur,” shtjelloi menjëherë gazetaroshja (kjo duhet të jetë fjala shqipe për një “gazetare bukuroshe,” besoj unë.)

“Aaa, e po unë jam personi i gabuar për t’u pyetur për këtë punë,” i thashë, “sepse unë vuaj nga kompleksi i superioritetit.” Kështu ia preva shkurt, dhe nxitova për tek takimi me “çunat.”

Por, pastaj duke ecur e duke e bluar në mendje përgjigjen, mbeta i pakënaqur me veten. “Po tema e pyetjes ishte shumë e bukur, o pallosh. Pse nuk i kushtove dy minuta kohë e ta shtjelloje ca më shkoqur.” Kështu e qortova ashpër veten.

Tani për kompleksin e inferioritetit që gazetaroshja donte të dinte, unë po them edhe ca gjëra shtesë këtu në FB e Insta.

Unë mendoj se ky kompleks buron së pari nga dëshira jonë e fshehtë apo e hapur për të krahasuar veten me të tjerët. Të gjithë ata që më njohin nga afër e dinë që unë nuk krahasohem me askënd.

Krahasimi me të tjerët është rruga më e shpejtë dhe më e sigurtë për shpartallimin e lumturisë dhe qetësisë fizike dhe shpirtërore. Por, besoj se ka edhe një burim të dytë: adhurimi ose mbivlerësimi i tjetrit që zakonisht ndodh sepse ne nuk e ke informacionin e plotë për “çmimin që tjetri ka paguar” për famën, suksesin apo paratë që ka.

Mos u ndieni asnjëherë inferiorë, miqtë e mi, sepse ju jeni të veçantë. Rrjedhimisht, çdo krahasim është i kotë.

Dhe, këshilla e fundit: nëse doni të keni gjëra nuk i keni pasur më parë, duhet të filloni të bëni gjëra që nuk i keni bërë më parë. Kaq e thjeshtë është kjo punë.

