Miratimi i Papës për bekimet e cifteve të njëjtit seks shënon një ndryshim historik për katolikët homoseksualë

Me pesë fjalë, të shqiptuara pikërisht në fillim të pontifikatit të tij, Papa Françesku ndryshoi retoriken katolike për njerëzit LGBTQ+. Në vitin 2013, kur u pyet nga një gazetar për priftërinjtë homoseksualë, Papa u përgjigj në mënyrë të famshme: “Kush jam unë për të gjykuar?”

Gjatë dekadës së fundit, Papa ka ndryshuar tonin dhe qasjen e kishës ndaj homoseksualëve, duke refuzuar të mbajë një qëndrim gjykues, diçka që institucionet dhe udhëheqësit e kishës ishin akuzuar shpesh për të bërë në të kaluarën.

Vendimi i tij për të autorizuar bekimet e çifteve të të njëjtit seks është zhvillimi më domethënës që ka ndodhur në pontifikatin e tij për sa i përket kontaktit të tij me katolikët homoseksualë dhe pason zhvillime më graduale të mëparshme. Lëvizja e fundit e Françeskut do të mirëpritet nga shumë njerëz që kanë bërë thirrje prej kohësh për reforma në këtë fushë, por gjithashtu ka të ngjarë të përballet me një reagim të konsiderueshëm nga pjesë të kishës që janë thellësisht kundër vizionit të tij.

Sipas Kishës Katolike, seksi lejohet vetëm mes një burri dhe një gruaje kur jane të martuar. Mësimi zyrtar i kishës e përshkruan homoseksualitetin si “të çrregulluar në thelb” – një formulim që disa katolikë me mendje reformuese duan ta shohin të ndryshuar – por gjithashtu që homoseksualët duhet të trajtohen me “respekt, dhembshuri dhe ndjeshmëri” dhe të shmangen të gjitha “diskriminimet e padrejta”.

Françesku, ndonëse nuk ka ndryshuar zyrtarisht doktrinën, është përpjekur vazhdimisht të vendosë theksin tek kjo e fundit. Ai i ka thënë një kleriku homoseksual të mbijetuar nga abuzimi seksual se “Zoti të bëri të tillë. Zoti ju do kështu”, tha se njerëzit LGBTQ+ janë “fëmijë të Zotit” dhe së fundmi ftoi një grup grash transgjinore për drekë në Vatikan. Ai gjithashtu ka lavdëruar ata që u shërbejnë katolikëve homoseksualë, të cilët shpesh janë përballur me kundërshtime nga brenda kishës.

Papa Françesku kritikon skeptikët ndaj ndryshimeve klimatike dhe stilet e jetesës “të papërgjegjshme” perëndimore

Por qasja e Papës shkon përtej fjalëve dhe gjesteve dhe përfshin ndryshime më thelbësore në pozicionet e kishës. Papa 87-vjeçar ka dhënë mbështetjen e tij për njohjen ligjore të çifteve të të njëjtit seks, diçka që Vatikani e ka kundërshtuar në të kaluarën dhe ka folur kundër kriminalizimit të homoseksualitetit para dhe pas një udhëtimi në Afrikë.