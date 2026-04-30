Mirditë: Arrestohet 27-vjeçari pasi droni zbuloi kultivim kanabisi në Dardhëz
Policia e Mirditës arrestoi një 27-vjeçar pas zbulimit të një kultivimi të dyshuar kanabisi në fshatin Dardhëz, brenda një zone të pyllëzuar. Gjetjet u bënë gjatë kontrolleve operacionale në terren.
Sipas shqiptarja, shërbimet e Komisariatit të Policisë Mirditë zhvilluan operacionin e koduar “Faza fillestare”, gjatë të cilit në një mini-serë të improvizuar u konstatuan platforma polistiroli me fidanë të dyshuar të Cannabis sativa.
Si rezultat i veprimeve operative, u arrestua në afërsi të vendit shtetasi K. Gj., 27 vjeç, banues në Shënkoll, Lezhë. Materialet procedurale i janë dorëzuar Prokurorisë së Lezhës, ndërsa kontrollet për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike vazhdojnë në të gjithë qarkun.
Sqarim: Çdo person prezumohet i pafajshëm deri sa fajësia e tij të vërtetohet me vendim gjyqësor të formës së prerë; raporton shqiptarja.
