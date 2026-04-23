Miteva: Tregu po stabilizohet, çmimet e derivateve vazhdimisht në ulje
Zëdhënësja e Qeverisë, Maria Miteva, tha se “Makpetrol” nga mesnata e uli çmimin e shitjes me pakicë të gazit rrjedhës të naftës për pesë denarë për litër, ngha 59 në 54 denarë. Njëkohësisht, në tregtinë me shumicë është evidentuar ulje prej dhjetë denarëve për kilogram, që në përllogaritje do të thotë përafërsisht pesë denarë për litër, duke e paraqitur si stabile situatën me derivatet në vend.
“Ajo që është posaçërisht me rëndësi është se edhe kompanitë e tjera në treg e ndjekin këtë trend. Në shitjen me pakicë, çmimet e gazit të rrjedhshëm të naftës në pompat e benzinës tashmë janë ulur nga pesë deri gjashtë denarë për litër dhe sillen nga 53 deri 54 denarë. Të respektuar, ky nuk është vetëm një hap i izoluar, por reagim sistematik i tregut që vjen si rezultat i një sinjali dhe koordinimi të qartë institucional”, tha Miteva.
Ajo theksoi se kjo ulje nuk është rezultat i rastësisë afatshkurte të tregut, por është rezultat i analizës nga ana e ISHT dhe përmes marrëveshjes dhe përgjegjësisë së ndërmarrë nga ana e tregtarëve, për ulje të bruto marzheve.
Arritëm pajtueshmëri, vazhdoi Miteva, këto marzhe të ulen dhe të ruhen në atë nivel edhe në periudhën në vijim, të mos kemi oscilime të cilat do t’i kemi tani, këtë javë drejt uljes, ndërsa javën e ardhshme do të kishin rritje, që do të thotë se për më shumë se 10 për qind në tregtinë me shumicë dhe për 9 deri 10 për qind në shitjen me pakicë do të kemi ulje.
“Kjo masë erdhi përmes analizës së argumentuar dhe veprimit institucional. Në bazë të analizës së hollësishme të kryer nga Inspektorati shtetëror i tregut, u detektuan hapësirat për korrigjim në strukturën e çmimeve, pas çka pasuan biseidme me tregtarët dhe arritje të marrëveshjes për ulje të bruto marzheve”, theksoi zëdhënësja e Qeverisë.
Ajo shprehi falënderim për përgjegjësinë shoqërore që po tregohet dhe shtoi se ky është dallimi thelbësor i qasjes.
“Në vend të politikave deklarative, sjellim masa që japin efekt të drejtpërdrejtë ndaj çmimeve. Në vend të ndjekjes pasive të tregut, në mënyrë aktive intervenuam atje ku ekziston hapësirë për korrigjim në interes të qytetarëve. Do të vazhdojmë me qasjen e njejtë, me analizë, me dialog dhe me rezultate konkrete. Tregu duhet të funksionojë, por duhet të jetë edhe i drejtë. Ndërsa interesi i qytetarëve do të mbetet prioriteti ynë kryesor”, tha Miteva.
