S&P 500 6,549 ▼0.65%
DOW 46,354 ▼0.16%
NASDAQ 21,708 ▼1.01%
NAFTA 93.66 ▲3.7%
ARI 4,460 ▼2.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
₿ CRYPTO
BTC $69,160 ▼ -2.48% ETH $2,067 ▼ -4.45% XRP $1.3579 ▼ -3.69% SOL $87.0800 ▼ -4.93%
Mitsotakis rrit pagën minimale në 920 euro

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis njoftoi rritjen e pagës minimale mujore bruto në 920 euro, duke filluar nga 1 prilli, gjatë një takimi të Këshillit të Ministrave, raportuan mediat greke.

Kjo përfaqëson një rritje prej 40 eurosh krahasuar me pagën minimale të mëparshme.

Qëllimi i qeverisë, siç është vendosur nga kryeministri, është të arrijë 950 euro deri në vitin 2027, vitin në të cilin përfundon mandati i dytë i Mitsotakis.

“Në një kontekst kaq kompleks, krahu i punës duhet të mbështetet denjësisht’’, deklaroi kryeministri grek.  /os/

 

