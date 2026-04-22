EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
BTC $78,978 ▲ +4.5% ETH $2,402 ▲ +4.17% XRP $1.4526 ▲ +1.93% SOL $88.1400 ▲ +3.32%
22 Apr 2026
Bluzat e Frymëzuara nga Princesha Diana për Stil të Mbretëror Moda Motorcore: Nga Gara në Pistë, në Mundësi dhe në Rrugë Veshjet me taka të lartë në vitet e ndryshme Hoxha-Totschnig: Përvojat austriake në mbrojtjen e natyrës dhe menaxhimin e ujërave janë modele që mund të zbatohen dhe në RMV ​Konjufca në Forumin Ekonomik në Greqi i kërkoi BE-së që t’ia japë shpejt Kosovës statusin e kandidatit
Moda Motorcore: Nga Gara në Pistë, në Mundësi dhe në Rrugë

Të dielën e kaluar, një numër i madh tifozësh në veshje sportive retro, xhaketat prej lëkure dhe kapele me logot e makinave luksoze brohoritën nën dritat në Las Vegas ndërsa Max Verstappen fitoi kampionatin e tij të katërt radhazi dhe George Russell e Lewis Hamilton plotësuan një 1-2 për Mercedes-in në Grand Prix.

Përveç garës, në një event luksoz në Las Vegas, yje si Paris Hilton, Lisa, Cara Delevingne, Luka Sabbat dhe të tjerë u bënë pjesë e festimeve në apartamentet VIP, duke krijuar një atmosferë rikthimi në kulturën glamuroze të motorsportit që tani përfshin edhe modën dhe muzikën.

Trendi Motorcore dhe Roli i Pumës

Motorcore, një trend që përfshin xhaketat e motoçikletave, minifundet prej lëkure, pjesë me franja, bluzat retro dhe çizmet me studime, është bërë i pranishëm jo vetëm në garat e motorsportit dhe rrugët e qyteteve si Tokio, Nju Jork dhe Kopenhagen, por edhe në pistat e modës. Brendet e njohura si Balenciaga, Diesel dhe Saint Laurent kanë prezantuar veshje të frymëzuara nga kjo estetikë.

Puma, me një histori të gjatë në motorsport, ka qenë në pararojë të këtij lëvizjeje duke lançuar koleksione të frymëzuara nga motoçikletat dhe duke rikthyer modelin Speedcat, një këpucë e lehtë dhe rezistente ndaj zjarrit e krijuar fillimisht për pilotët e Formula 1 në 1998. Në këtë rifillim janë përfshirë yje si Dua Lipa dhe Rosé nga Blackpink.

Speedcat zotëron një dizajn elegant dhe minimal që i përshtatet stilit të përditshëm dhe trendit në rritje të përdorimit të elementeve motorcore në modë. Stefano Favaro, drejtori kreativ i Puma-s për sportet me skuadër dhe motorsport, thekson lidhjen mes shpejtësisë, sportit dhe stilit unik që përfaqëson ky model këpucësh.

Ndikimi i Kulturës Celebrity dhe Minimalizmi në Modë

Konkurrencat e Formula 1 tërheqin më shumë yje të famshëm sesa vetë pilotë, duke shtrirë ndikimin e motorsportit në kulturën popullore. Pilotët si Charles Leclerc dhe Carlos Sainz janë edhe fytyra e koleksioneve të reja modës bashkëpunuese me Ferrari dhe Puma.

Suksesi i Speedcat gjithashtu lidhet me kthimin ndaj minimalizmit të konsumatorëve, të lodhur nga këpucët voluminoze dhe trendy. Është një model që ruan diskrecionin dhe përshtatet lehtësisht me stilin personal të individit, duke lejuar edhe personalizime të ndryshme si varëse ngjyrash në lidhëset e këpucëve.

Nostalgjia dhe Përshtatshmëria e Motorcore

Rikthimi i Speedcat dhe rritja e trendit motorcore lidhen edhe me nevojën e njerëzve për diçka me trashëgimi dhe vlera të qëndrueshme, veçanërisht në kohë të pasigurisë së së ardhmes. Ngjyrat e fuqishme të garave si e kuqja dhe e zeza janë reflektuar edhe në koleksionet e fundit të Puma-s si Desert Sun.

Në përgjithësi, kultura e motorsportit përfaqëson një ndjenjë të fortë përkatësie dhe emocion, që pasqyrohet dhe në modë përmes motorcore. Stefano Favaro përmend se kjo është një komunitet njerëzish që përballen me rrezikun përditë dhe ndjenja e pjesëmarrjes në atë adrenalinë është shumë e veçantë.

Lexo Gjithashtu