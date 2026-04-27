Modric mbyll para kohe sezonin, kroati duhet të operohet
Dëmtimi që pësoi mbrëmjen e djeshme në sfidën kundër Juventusit është më i rëndë se sa pritej dhe Luka Modric detyrohet që të mbyllë para kohe sezonin.
Një goditje e fortë për Massimiliano Allegrin dhe Milanit në këtë fazë fundit të sezonit. Siç u njoftua nga klubi kuqezi, “testet që Luka Modric iu nënshtrua sot zbuluan një frakturë në mollëzën e majtë që do të kërkojë ndërhyrje kirurgjikale, e cila është planifikuar për orët e ardhshme. Detajet e mëtejshme do të komunikohen pas operacionit.”
Kroati pësoi dëmtimin dhe u detyrua të largohej nga fusha pasi u godit pa dashje me kokë nga Locatelli ndërsa përpiqej të godiste topin me kokë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.