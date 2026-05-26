Modric ndërpret bisedimet, refuzon edhe dy oferta të ardhur nga jashtë Serie A. Gati rikthimi në Madrid, por këtë herë me një rol të ri
Pas mos kualifikimit në Champions League dhe mbi të gjitha shkarkimit të trajnerit Max Allegri, Luka Modric ka ndërprerë bisedimet me drejtuesit e Milanit, për rinovimin dhe për një vit tjetër dhe do të largohet, bën të ditur Tuttosport.
“Gjithçka tregonte se Luka Modric po rinovonte kontratën e tij me Milanin. Kishte kimi të përsosur midis tij, Massimiliano Allegrit dhe klubit, por ai donte garanci teknike dhe sportive në lidhje me projektin. Në fund, mos kualifikimi në Champions League duket se gjithçka është shkatërruar. Kroati ka oferta nga Arabia Saudite dhe MLS, por ato nuk e bindin. Real Madridi po shqyrton rikthimin e tij në një rol ekzekutiv ose menaxherial brenda departamentit sportiv, dhe tani kroati duhet të marrë një vendim”, raporton Tuttosport.
Pavarësisht se është 40 vjeç, Luka Modric bëri diferencën jo vetëm te Milan, por kudo në Serie A. Brenda javës, kroati pritet të zyrtarizojë të ardhmen e tij.
