Momente dhe reagime pas Oscars 2026
Pas ceremonisë së 98-të të çmimeve Oscar në Los Anxhelos, fituesit dhe protagonistët e mbrëmjes u ndalën në sallën e shtypit për të komentuar sukseset dhe reagimet rreth filmave të tyre.
Regjisori Paul Thomas Anderson, fitues i çmimeve për Filmin më të Mirë, Regjinë dhe Skenarin e Adaptuar për filmin “One Battle After Another”, u pyet edhe për kritikat që filmi ka marrë lidhur me portretizimin e personazheve femërore afro-amerikane.
Anderson tha se personazhi i Perfidia-s, i interpretuar nga Teyana Taylor, është menduar qëllimisht si një figurë komplekse.
“Është një histori e ndërlikuar. Ne gjithmonë e dinim se po përpiqeshim të krijonim diçka komplekse,” tha ai, duke shtuar se historia fokusohet tek mënyra se si brezi i ri përballet me plagët dhe historinë e vështirë të prindërve.
Ndërkohë, fituesja e Oscar për Aktoren më të Mirë, Jessie Buckley, foli për një rastësi të veçantë personale: Ceremonia u zhvillua pikërisht në Ditën e Nënës në Britani dhe Irlandë, ndërsa ajo këtë vit e feston për herë të parë si nënë.
Aktorja, e cila ka një vajzë tetë muajshe, tha se kjo javë ishte e veçantë për familjen e saj pasi foshnja sapo ka nxjerrë dhëmbin e parë.
Pas intervistave me mediat, fituesit u drejtuan tek një ndalesë e veçantë ku statujat e Oscar-it gdhenden me emrat e fituesve, ndërsa aktori Michael B. Jordan tërhoqi një numër të madh fansash dhe gazetarësh në sallë.
Ndërkohë, festa tradicionale pas ceremonisë e organizuar nga revista Vanity Fair, një nga ngjarjet më të famshme të Hollywood-it pas Oscars, këtë vit u zhvillua me rregulla më të rrepta dhe pa praninë e mediave të jashtme, dhe për herë të parë pas shumë vitesh nuk pati akses në këtë aktivitet ekskluziv.
