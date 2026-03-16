Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 16 March 2026
S&P 500 6,714 ▲1.23%
DOW 47,072 ▲1.1%
NASDAQ 22,431 ▲1.47%
NAFTA 95.37 ▼3.38%
ARI 5,007 ▼1.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681 EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681
₿ CRYPTO
BTC $73,701 ▲ +3.02% ETH $2,288 ▲ +9.2% XRP $1.5016 ▲ +5.8% SOL $93.8900 ▲ +6.68%
16 Mar 2026
Breaking
Momente dhe reagime pas Oscars 2026 Zgjidhet formacioni më i mirë i javës së 28-të Seferi shënon me Bodrumspor, Stiven Shpendi realizon për Empolin Tenis/ Sinner mposht Medvedev Ndeshja Poloni-Shqipëri, hapet procesi i aplikimit për shortin e biletave
Menu
Arte

Momente dhe reagime pas Oscars 2026

· 2 min lexim

Pas ceremonisë së 98-të të çmimeve Oscar në Los Anxhelos, fituesit dhe protagonistët e mbrëmjes u ndalën në sallën e shtypit për të komentuar sukseset dhe reagimet rreth filmave të tyre.

Regjisori Paul Thomas Anderson, fitues i çmimeve për Filmin më të Mirë, Regjinë dhe Skenarin e Adaptuar për filmin “One Battle After Another”, u pyet edhe për kritikat që filmi ka marrë lidhur me portretizimin e personazheve femërore afro-amerikane.

Anderson tha se personazhi i Perfidia-s, i interpretuar nga Teyana Taylor, është menduar qëllimisht si një figurë komplekse.

“Është një histori e ndërlikuar. Ne gjithmonë e dinim se po përpiqeshim të krijonim diçka komplekse,” tha ai, duke shtuar se historia fokusohet tek mënyra se si brezi i ri përballet me plagët dhe historinë e vështirë të prindërve.

Ndërkohë, fituesja e Oscar për Aktoren më të Mirë, Jessie Buckley, foli për një rastësi të veçantë personale: Ceremonia u zhvillua pikërisht në Ditën e Nënës në Britani dhe Irlandë, ndërsa ajo këtë vit e feston për herë të parë si nënë.

Aktorja, e cila ka një vajzë tetë muajshe, tha se kjo javë ishte e veçantë për familjen e saj pasi foshnja sapo ka nxjerrë dhëmbin e parë.

Pas intervistave me mediat, fituesit u drejtuan tek një ndalesë e veçantë ku statujat e Oscar-it gdhenden me emrat e fituesve, ndërsa aktori Michael B. Jordan tërhoqi një numër të madh fansash dhe gazetarësh në sallë.

Ndërkohë, festa tradicionale pas ceremonisë e organizuar nga revista Vanity Fair, një nga ngjarjet më të famshme të Hollywood-it pas Oscars, këtë vit u zhvillua me rregulla më të rrepta dhe pa praninë e mediave të jashtme, dhe për herë të parë pas shumë vitesh nuk pati akses në këtë aktivitet ekskluziv.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

