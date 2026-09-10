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10 Sep 2026
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Kosova

Mot i ndryshueshëm, priten reshje lokale shiu dhe erë lokalisht e fortë

· 1 min lexim

Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot i ndryshueshëm.

IHK njofton se përveç intervaleve me diell dhe vranësirave, priten reshje shiu, lokalisht të shoqëruara me shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10°C deri në 13°C, ndërsa maksimalet nga 27°C deri në 31°C.

Do të fryjë erë mesatare dhe lokalisht e fortë, nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit.

IHK tutje njofton se të enjten, gjatë zhvillimit të vranësirave konvektive dhe shkarkimeve elektrike, mund të ketë ndjeshmëri më të shtuar meteoropatike. /Telegrafi/

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