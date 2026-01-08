Kronika

Moti i keq pushton vendin, policia në gatishmëri: Akset ku zinxhirët janë të detyrueshëm

1 hour ago
0 1 minute read

Moti i keq që ka përfshirë vendin, me reshje të dendura shiu dhe dëbore, ka vënë në gatishmëri të plotë Policinë e Shtetit.

Shërbimet e Policisë Rrugore, Shqiponjat dhe Forcat Kombëtare të Sigurisë ndodhen në terren për të menaxhuar qarkullimin dhe për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve në akset problematike.

Reshjet e dëborës dhe mjegulla e dendur kanë vështirësuar ndjeshëm kalimin në zonat malore. Prezencë dëbore raportohet në akset kryesore të qarqeve Shkodër, Korçë, Kukës, Gjirokastër dhe Dibër, si dhe në Rrugën e Kombit, Rrugën e Arbërit dhe në Llogara.

Policia njofton se në këto segmente përdorimi i gomave dimërore dhe zinxhirëve është i detyrueshëm. Efektivët po bashkëpunojnë me firmat kontraktore për pastrimin e dëborës dhe kriposjen e rrugëve, me qëllim shmangien e ngricave të rrezikshme.

Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të rrisin vigjilencën, të ulin shpejtësinë dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit.

Tags
1 hour ago
0 1 minute read

Related Articles

Situatë e rënduar në Gjirokastër, evakuohen familje në “Manalat”, probleme serioze në rrugën e Zagorisë

24 hours ago

Molotovët para Kryeministrisë, shoqërohen në polici 10 protestues

2 weeks ago

Kapja e AKSHI nga interesa kriminale rrezikon sigurinë kombëtare

3 weeks ago

Incident i rrezikshëm në Stamboll, avioni i nisur nga Prishtina del nga pista; evakuohen dhjetëra pasagjerë

December 8, 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button