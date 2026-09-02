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Moti në Kosovë – pasdite lokalisht me shi dhe shkarkime rrufesh

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Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se të mërkurën në Kosovë do të jetë mot me diell dhe vranësira të pakta.

IHK njofton se gjatë pjesës së dytë të ditës, vranësirat do të shtohen dhe lokalisht priten reshje shiu, të shoqëruara me shkarkime rrufesh.

Temperatura minimale do të lëvizin ndërmjet 13 dhe 17 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 28–32 gradë.

Era do të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1–8 m/s. /Telegrafi/

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