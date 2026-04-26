MPB: Raportimi për bombë në qendrën tregtare në Shkup ishte i rremë
Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se raportimi i djeshëm për një bombë të vendosur në qendrën tregtare City Mall ishte i rremë.
Oficerët e policisë kontrolluan pjesën e brendshme të ndërtesës dhe zonën përreth ndërtesës dhe përcaktuan se ishte një raport i rremë.
Një raport për një pajisje shpërthyese u mor në adresën e email-it të Ministrisë së Brendshme, pas së cilës qendra tregtare u evakuua.
