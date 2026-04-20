Tiranë 21°C · Pjesërisht vranët 20 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 87.57 ▲6.03%
ARI 4,812 ▼1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,289 ▲ +0.39% ETH $2,316 ▲ +0.32% XRP $1.4236 ▼ -0.13% SOL $85.2700 ▲ +0.77%
20 Apr 2026
Breaking
LËVIZTE I ARMATOSUR ME PISTOLETE/ Arrestohet 32-vjeçari në Durrës Zjarr në deponinë në Pçinja të Kumanovës, autoritetet në terren Kurti: Kosova aplikoi për anëtarësim në BE në mesin e dhjetorit të vitit 2022, ende nuk shqyrtohet nga Këshilli Mungoi në seancën për imunitetin e Ballukut, Balla-Spiropalit: Në fund të sesionit, do bëjmë analizën e performancës së punës Rama për Il Giornale: Vende të tjera evropiane kanë shprehur interes për marrëveshjen e migracionit, është ekskluzive për Italinë
Menu
Politika

Mungoi në seancën për imunitetin e Ballukut, Balla-Spiropalit: Në fund të sesionit, do bëjmë analizën e performancës së punës

· 2 min lexim

Raportimi nga RTSH sjell detajet kryesore të ngjarjes dhe zhvillimeve më të fundit.

Partia Socialiste ka mbledhur grupin parlamentar për të diskutuar një sërë çështjesh që lidhen me procesin e rienergjizimit, organizimit të degëve dhe zgjedhjet vendore të 2027-ës. “Jua kam thënë, ne kemi një rregull që në çdo fund sesioni bëjmë një analizë performance pune. Kujtojmë se disa javë më parë, deputetja Elisa Spiropali mungoi në seancën plenare ku do të votohej imuniteti i Ballukut. Rëndësi ka që vendimi të jetë i menduar, i argumentuar dhe në përputhje me përgjegjësinë që kemi përballë publikut”, deklaronte Spiropali.

Pas përfundimit të mbledhjes, në një deklaratë për media, kreu i grupit parlamentar Taulant Balla u pyet edhe për mungesën e deputetes Elisa Spiropali në seancën parlamentare ku u votua imuniteti i Belinda Ballukut. Kryesia e grupit parlament i paraqet grupit një raport. Pas mungesës së saj, Balla deklaroi se do të thërriste grupin parlamentar të PS për të diskutuar dhe marrë një vendim lidhur me mungesën e socialistes. Ky raport i kryesisë, theksoi Balla, do t’i paraqitet grupit parlamentar.

Balla bëri me dije se në fund të sesionit do të bëhet analiza e performancës së punës të çdo deputeti. Për performancën e çdo deputeti është rregull. Pas deklaratës së tij u kundërpërgjigj Spiropali e cila binte dakord me të për thirrjen e grupit parlamentar dhe zhvillimin e një diskutimi. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet politike dhe te hapat e ardhshëm institucionalë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu