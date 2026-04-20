Mungoi në seancën për imunitetin e Ballukut, Balla-Spiropalit: Në fund të sesionit, do bëjmë analizën e performancës së punës
Mungoi në seancën për imunitetin e Ballukut, Balla-Spiropalit: Në fund të sesionit, do bëjmë analizën e performancës së punës është një nga ngjarjet që po merr vëmendje në raportimin e RTSH.
Partia Socialiste ka mbledhur grupin parlamentar për të diskutuar një sërë çështjesh që lidhen me procesin e rienergjizimit, organizimit të degëve dhe zgjedhjet vendore të 2027-ës. “Jua kam thënë, ne kemi një rregull që në çdo fund sesioni bëjmë një analizë performance pune. Kujtojmë se disa javë më parë, deputetja Elisa Spiropali mungoi në seancën plenare ku do të votohej imuniteti i Ballukut. Rëndësi ka që vendimi të jetë i menduar, i argumentuar dhe në përputhje me përgjegjësinë që kemi përballë publikut”, deklaronte Spiropali.
Pas përfundimit të mbledhjes, në një deklaratë për media, kreu i grupit parlamentar Taulant Balla u pyet edhe për mungesën e deputetes Elisa Spiropali në seancën parlamentare ku u votua imuniteti i Belinda Ballukut. Kryesia e grupit parlament i paraqet grupit një raport. Pas mungesës së saj, Balla deklaroi se do të thërriste grupin parlamentar të PS për të diskutuar dhe marrë një vendim lidhur me mungesën e socialistes. Ky raport i kryesisë, theksoi Balla, do t’i paraqitet grupit parlamentar.
Balla bëri me dije se në fund të sesionit do të bëhet analiza e performancës së punës të çdo deputeti. Për performancën e çdo deputeti është rregull. Pas deklaratës së tij u kundërpërgjigj Spiropali e cila binte dakord me të për thirrjen e grupit parlamentar dhe zhvillimin e një diskutimi. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet politike dhe te hapat e ardhshëm institucionalë.
