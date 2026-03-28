EUR/USD 1.1519 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9190 EUR/ALL 96.0279 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4256 EUR/TRY 51.2116 EUR/JPY 184.38 EUR/CAD 1.5987
BTC $66,828 ▲ +0.68% ETH $2,023 ▲ +1.77% XRP $1.3477 ▲ +0.53% SOL $83.1900 ▼ -0.11%
Një burim ushtarak njofton vdekjen e tre gazetarëve libanezë pas një sulmi ajror izraelit Papa Leone XIV dënon zgjerimin e hendekut midis të pasurve dhe të varfërve "Kur heshtja flet"/ Libër për gjyqin e UÇK-së, apel për drejtësi dhe debat mbi procesin në Hagë Miku i Zelenskit që u shndërrua në lake të Trumpit Në rastin Balluku socialistët mbrojtën personin jo parimin
Muriqi tregon “armët” e Kosovës, sulmuesi: Nuk dorëzohemi kurrë, Turqia favorite, por kemi besim!

Vedat Muriqi nuk është një lojtar i panjohur për sportdashësit në Turqi pasi disa vite të karrierës së tij i ka kaluar pikërisht në vendin, i cili paraqitet si pengesa e fundit për Kosovën drejt kualifikimit në Botërorin 2026.

Në një intervistë për “HT Spor”, sulmuesi i Mallorca ka rrëfyer mbi emocionet e dramatike përballë Sllovakisë, duke theksuar karakterin dhe shpirtin luftarak të ekipit.

“Sllovakia ishte një ekip shumë i organizuar. Ata nuk kishin pësuar gol në katër ndeshjet e fundit para nesh. Një nga armët tona më të forta ishte aftësia jonë për të luajtur futboll të mirë si skuadër. Edhe pse ishim duke humbur 1-0, nuk u dorëzuam kurrë. Jemi një ekip shumë i ri dhe luftojmë fort. Kemi lojtarë të rinj dhe të rëndësishëm”, tha Muriqi për HT Spor.

Në të njëjtën kohë, sulmuesi komentoi edhe përballjen e ardhshme atë ndaj Turqisë, një kundërshtar që ka një domethënie të veçantë personale.

“Shorti kundër Turqisë më ngjall ndjenja të përziera. Gjatë karrierës sime futbollistike, u bëra Vedat në Turqi. Tetë vjet, sigurisht… Giresunspor, Genclerbirligi, Rizespor, Fenerbahçe… Këto klube më bënë Vedat. Për familjen time, Turqia zë një vend shumë të veçantë. Po përjetoj emocione komplekse”, pranoi “Pirati”.

