Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 27 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 95.19 ▲0.84%
ARI 4,725 ▼0.33%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $77,857 ▼ -0.17% ETH $2,322 ▼ -0.44% XRP $1.4156 ▼ -0.79% SOL $85.2100 ▼ -1.42%
27 Apr 2026
Breaking
Osmani: 27 prilli plagë e hapur, Serbia të hapë arkivat për të zhdukurit Kurti: Ende 1565 persona të zhdukur, Serbia të tregojë të vërtetën për varrezat masive
Menu
Sporti

NBA/ Një hap larg 1/2, Boston dhe Spurs drejt kualifikimit, Houston rihap garën ndaj Lakers

· 2 min lexim

Mbrëmje e ngjeshur në NBA, me katër ndeshje play-off-i që u zhvilluan të dielën e që sollën emocione dhe rezultate të rëndësishme në të dyja konferencat.

Në Perëndim, Houston Rockets mban gjallë serinë ndaj Los Angeles Lakers pas fitores bindëse 115-96, duke ngushtuar rezultatin e përgjithshëm në 3-1. Pa Kevin Durant, Rockets u udhëhoqën nga një Klay Thompson vendimtar me 23 pikë dhe 7 asistime. Për Lakers, nuk mjaftuan paraqitjet e LeBron James dhe Deandre Ayton, pavarësisht përpjekjeve të tyre.

Në Lindje, dominim i plotë i Boston Celtics ndaj Philadelphia 76ers me shifrat 128-96, duke marrë avantazhin 3-1 në seri. Ndeshja u ndez nga Payton Pritchard, i cili shkëlqeu nga stoli me 32 pikë. Lajmi i rëndësishëm për 76ers ishte rikthimi i Joel Embiid, i cili menjëherë regjistroi një paraqitje të madhe me “double-double”.

Në ndeshjen tjetër, San Antonio Spurs triumfoi në transfertë ndaj Portland Trail Blazers me rezultatin 114-93. Rikthimi i Victor Wembanyama ishte vendimtar, me 27 pikë dhe 11 rebound, i mbështetur nga De’Aaron Fox që shtoi 28 pikë dhe 7 asistime. Për Portland, nuk mjaftuan 26 pikët e Deni Avdija.

Ndërkohë, ndeshja më e luftuar e mbrëmjes u luajt mes Toronto Raptors dhe Cleveland Cavaliers, ku kanadezët fituan 93-89 dhe barazuan serinë në 2-2. Protagonistë ishin Scottie Barnes dhe Brandon Ingram me nga 23 pikë secili, ndërsa për Cavaliers nuk mjaftuan 20 pikët e Donovan Mitchell.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu