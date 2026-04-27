NBA/ Një hap larg 1/2, Boston dhe Spurs drejt kualifikimit, Houston rihap garën ndaj Lakers
Mbrëmje e ngjeshur në NBA, me katër ndeshje play-off-i që u zhvilluan të dielën e që sollën emocione dhe rezultate të rëndësishme në të dyja konferencat. Në Perëndim, Houston Rockets mban gjallë serinë ndaj Los Angeles Lakers pas fitores bindëse 115-96, duke ngushtuar rezultatin e përgjithshëm në 3-1. Pa Kevin Durant, Rockets u udhëhoqën nga
Mbrëmje e ngjeshur në NBA, me katër ndeshje play-off-i që u zhvilluan të dielën e që sollën emocione dhe rezultate të rëndësishme në të dyja konferencat.
Në Perëndim, Houston Rockets mban gjallë serinë ndaj Los Angeles Lakers pas fitores bindëse 115-96, duke ngushtuar rezultatin e përgjithshëm në 3-1. Pa Kevin Durant, Rockets u udhëhoqën nga një Klay Thompson vendimtar me 23 pikë dhe 7 asistime. Për Lakers, nuk mjaftuan paraqitjet e LeBron James dhe Deandre Ayton, pavarësisht përpjekjeve të tyre.
Në Lindje, dominim i plotë i Boston Celtics ndaj Philadelphia 76ers me shifrat 128-96, duke marrë avantazhin 3-1 në seri. Ndeshja u ndez nga Payton Pritchard, i cili shkëlqeu nga stoli me 32 pikë. Lajmi i rëndësishëm për 76ers ishte rikthimi i Joel Embiid, i cili menjëherë regjistroi një paraqitje të madhe me “double-double”.
Në ndeshjen tjetër, San Antonio Spurs triumfoi në transfertë ndaj Portland Trail Blazers me rezultatin 114-93. Rikthimi i Victor Wembanyama ishte vendimtar, me 27 pikë dhe 11 rebound, i mbështetur nga De’Aaron Fox që shtoi 28 pikë dhe 7 asistime. Për Portland, nuk mjaftuan 26 pikët e Deni Avdija.
Ndërkohë, ndeshja më e luftuar e mbrëmjes u luajt mes Toronto Raptors dhe Cleveland Cavaliers, ku kanadezët fituan 93-89 dhe barazuan serinë në 2-2. Protagonistë ishin Scottie Barnes dhe Brandon Ingram me nga 23 pikë secili, ndërsa për Cavaliers nuk mjaftuan 20 pikët e Donovan Mitchell.
